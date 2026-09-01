На Кипре на глубине 550 метров нашли затонувшее судно

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

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Известно о восьми погибших, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

В Средиземном море у побережья Северного Кипра обнаружен объект, который, по предварительным данным, является затонувшим пассажирским судном. Трагедия произошла еще в воскресенье, когда паром, следовавший по маршруту из порта Кирении в турецкий Мерсин, дал течь и перевернулся.

Об этом сообщил президент Турецкой Республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман. По его словам, местоположение судна удалось установить с помощью глубоководного оборудования.

«Местонахождение объекта, который, как представляется, является кораблем, установлено. Объект обнаружен на глубине 550 метров», — заявил Эрхюрман, слова которого приводит газета Kıbrıs. Спасательная операция продолжается. На данный момент известно о восьми погибших, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось эвакуировать 241 пассажира и члена экипажа.

Из-за критической глубины водолазы не могут участвовать в поисках, поэтому работы ведутся с использованием роботизированных подводных аппаратов (ROV). К месту крушения уже прибыли поисково-спасательные суда из Турции, в том числе TCG Işın, оснащенный телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом.

По предварительным данным, паром начал набирать воду в носовой части вскоре после выхода из порта. Капитан принял решение развернуть судно обратно к берегу, однако во время маневра оно перевернулось и затонуло. Сейчас на месте продолжаются поисковые работы, к которым привлечены лучшие технические средства.

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