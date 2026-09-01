Новый глава Apple: кто такой Джон Тернус, сменивший Тима Кука

Фото: www.globallookpress.com/Craig Hattori / AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главный претендент на будущее компании десятилетиями создавал устройства, которыми пользуются миллионы людей.

Джон Тернус возглавил Apple, сменив на посту генерального директора Тима Кука. Новый руководитель корпорации многие годы отвечал за аппаратное направление компании и участвовал в разработке ключевых продуктов бренда.

Будущий глава Apple родился в Калифорнии в 1975 году. Высшее образование он получил в Пенсильванском университете, где изучал машиностроение и в 1997 году получил степень бакалавра. После окончания учебы Тернус занимался разработкой технологий виртуальной реальности в компании Virtual Research Systems.

В Apple он пришел в 2001 году. Первым крупным направлением его работы стали мониторы Apple Cinema Display. Со временем специалист стал одним из ключевых руководителей компании: в 2013 году получил должность вице-президента и начал курировать разработку Mac, iPad и AirPods.

В 2020 году Тернус представил новую линейку ноутбуков Mac с фирменными процессорами Apple, а позднее сосредоточился на выпуске смартфонов iPhone. В 2021 году он стал старшим вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения, сменив Дэна Риччио.

О возможном назначении Тернуса преемником Тима Кука стало известно еще в 2025 году. Позже Apple официально объявила о смене руководства. В компании отмечали, что новый глава уделял особое внимание надежности устройств, увеличению срока их службы и развитию ключевых продуктов, включая новые модели iPhone и доступные ноутбуки MacBook Neo.

Британское издание The Telegraph, комментируя смену руководителя Apple, предположило, что Тернус может попытаться вернуть компании «магию Стива Джобса» — подход, связанный с именем легендарного сооснователя и бывшего главы корпорации.

Помимо работы в технологической сфере, Тернус увлекается автоспортом. Во время учебы в университете он также занимался плаванием, а сейчас участвует в любительских автогонках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.