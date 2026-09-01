Полина Диброва подала в суд на экс-супругу миллиардера Товстика

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Модель требует компенсацию за пост о «поцелуе Иуды».

Модель и блогер Полина Диброва подала в Никулинский суд Москвы иск о защите чести и достоинства против Елены Товстик, бывшей супруги миллиардера Романа Товстика. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В иске указано, что в июле 2026 года Товстик в соцсетях опубликовала пост, который, по мнению истицы, содержит сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию. Диброва утверждает, что публикация включает ложные сведения о ее личной и семейной жизни, а также аморальных поступках.

Адвокат Дибровой Марина Дубровская ранее заявляла, что поводом для иска стал пост Товстик, опубликованный в день рождения Полины. В нем экс-супруга бизнесмена употребила выражение «поцелуй Иуды» и обвинила Диброву в том, что та, будучи близкой подругой и крестной матерью ее ребенка, завела роман с ее мужем.

Диброва требует признать сведения недостоверными, удалить публикацию, а также взыскать пять миллионов рублей компенсации морального вреда и судебную неустойку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «НЛ Континент», принадлежащая новому избраннику Полины Дибровой миллиардеру Роману Товстику, стала ответчиком по крупному иску. Индивидуальный предприниматель Екатерина Шмакова требует взыскать с ООО более 53 миллионов рублей.

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