Бросился с лопатой: появилось видео нападения мужчины на медиков в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Сотрудников скорой помощи избил 29-летний Глеб З. — впоследствии он был застрелен очевидцем.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры нападения 29-летнего Глеба З. на сотрудников скорой помощи в Москве. В результате происшествия нападавший был застрелен одним из очевидцев.

По предварительным данным, конфликт начался после прибытия бригады медиков на вызов. Мужчина внезапно набросился на одного из фельдшеров, после чего ситуация переросла в жесткую потасовку.

На видео видно, как Глеб З. берет лопату и наносит удары сотруднику скорой помощи. На помощь пострадавшему пришли коллеги и находившиеся рядом люди — они попытались остановить нападавшего и отвести его от медика.

Однако мужчина продолжил сопротивляться. В этот момент один из очевидцев применил оружие и смертельно ранил агрессора.

О нападении стало известно утром 1 сентября. По данным СМИ, Глеб З. сам вызвал скорую помощь, заявив, что испытывает галлюцинации и слышит голоса. В результате атаки один из фельдшеров получил тяжелые травмы — врачи диагностировали у него черепно-мозговое повреждение и перелом основания черепа.

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