Многополярность в тренде: на саммите ШОС обсудили, каким будет мир после глобальных потрясений

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Главы евразийских государств перешли к переговорам один на один.

Бишкек сегодня превратился в место, где решают, каким будет мир после глобальных потрясений. Лидеры стран ШОС обсудили безопасность, расчеты в национальных валютах, роль ООН. Подписали итоговую деларацию. А сейчас главы евразийских государств перешли к переговорам один на один. О том, что они хотят и могут изменить — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Мероприятия ШОС окончены — началась серия двусторонних переговоров. Первый визави Владимира Путина сегодня — Масуд Пезешкиан.

К этим переговорам приковано особое внимание: последний раз президенты встречались еще до начала нападения США на Иран.

Конечно, произошедшие события они не могли обойти стороной, но обо всех деталях публично рассказать не могли. Но каждое слово непременно разлетится.

«В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь, мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары мы вам поставляем, несмотря на военном-политическую обстановку. Удерживаем прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений», — отметил Путин.

«Мы благодарим вас за все ваши позиции, которые были предприняты даже во время войны. Во время конфликтов и во время санкций США, и так далее. Вы поддердали нас и в ООН, и в других международных организациях. Мы говорим вам спасибо и благодарим вас», — сказал президент Ирана Масуд Пезешекиан.

Бишкек сейчас в центре мировой политики. Саммит ШОС собрал в Киргизии лидеров одних из самых влиятельных стран.

Все они — члены гигантской организации: государства с половиной населения мира, третью его ВВП и огромным товарооборотом. Только у России с ШОС он перевалил за 400 миллиардов долларов.

«Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты. В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%. В будущем к этой работе мог бы подключиться и создаваемый в рамках нашей организации Банк развития», — отметил президент России Владимир Путин.

Вот так куется новый многополярный мир. И все ищут внимания российского лидера: вот глава Азербайджана с ним говорит по пути из зала в зал. А вот премьер‑министр Индии Нарендра Моди взял Путина за руку и повел беседу.

А вот и совместное фото в формате «ШОС+» — то есть участников организации и партнеров по диалогу. Путин и Си Цзиньпин поздоровались со всеми в зоне досягаемости.

Открытость к диалогу — один из главных принципов ШОС, а еще — равноправие.

«Доминирование меньшинства стран в международных делах — это историческая несправедливость. Ни господство одного государства, ни управление группой стран, ни блоковая политика не обеспечивают подлинную многосторонность», — заявил Си Цзиньпин.

Но не все смогли найти общий язык. Премьер‑министр Армении Никол Пашинян в зале говорил по‑армянски — он единственный лидер постсоветской страны на ШОС, который не выбрал для этого русский. Страна сейчас на своей волне: балансирует на грани выхода из ЕврАзЭС, делает странные заявления. Так, накануне там захотели пересмотреть концессию, по которой РЖД управляет Южно‑Кавказской железной дорогой. Но пока прошлые договоры в силе.

«Мы со своей стороны очень щепетильно относимся к выполнению всех пунктов договора, и мы их выполняем, что зафиксировано нашими совместными актами. Я бы отнес все их действия, прежде всего, к нормальному формату обсуждения в рамках договора — без дополнительных эксцессов», — подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров.

Все аргументы Армении выслушают. У Владимира Путина с Николом Пашиняном сегодня тоже запланированы переговоры.

На площадке ШОС обсуждали и проблемы масштабнее — ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка.

«Наверное, не все и не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет. Должен вместе с тем заметить, что, на самом‑то деле, если честно сказать, так было всегда. Неслучайно министра иностранных дел Советского Союза господина Громыко часто называли „Господин Ноу“, потому что он часто использовал свое право вето при решении того или другого вопроса, защищая интересы СССР», — заявил Владимир Путин.

Альтернативы ООН нет. Так что надо дораскрыть недораскрытый потенциал организации. Именно она должна оставаться ключевым источником международного права. А то оно — право — тонет в море бесправных идей. Таких, как желание Запада захватывать торговые суда, что везут российские товары.

Президент поставил Минтрансу задачу: сделать судоходство под российским флагом привлекательным.

«Все больше судов, которые ходили под флагами разных государств, идут под российский флаг. Одно дело — судно под флагом какого-нибудь острова пытаться задержать, другое дело — судно под российским флагом. Соответственно, это разные последствия», — сказал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Последствия — для тех, кто не хочет по-хорошему. Партнерские отношения Россия ценит и готов к сотрудничеству на равноправной основе. Так, в 2028 году Казань примет Всемирные игры кочевников. Теперь это что-то вроде «Олимпиады ШОС».

«В этот раз мы привезли больше 236 спортсменов и тренеров из 33 регионов, но, я думаю, на домашних играх будет больше регионов представлено — минимум 45–50, и сделаем красиво», — сказал министр спорта России председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Результат работы ШОС — 28 подписанных документов: об энергоэффективности, развитии логистических центров. Но большой политический день не окончен. У Путина в резиденции Ала-Арча сегодня в расписании как минимум еще пять двусторонних встреч. А потом еще и ответы на вопросы журналистов.

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