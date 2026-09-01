Невролог предупредила родителей о рисках перегрузок у школьников в сентябре

Невролог Степаненко предупредила о рисках перегрузок у школьников в сентябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Особое внимание стоит уделить первоклассникам и детям, которые сменили школу.

В начале учебного года специалисты советуют родителям повременить с дополнительной нагрузкой для детей. Адаптация к школе сама по себе является сильным стрессом для школьника, рассказала в беседе с «Известиями» детский врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.

Ранние подъемы, новое расписание и требования учителей могут вызывать тревогу и раздражительность, даже если ребенок рад встрече с друзьями.

Особенно уязвимы первоклассники и дети, сменившие учебный коллектив. Врач подчеркивает, что эмоциональные качели — это абсолютная норма, если ребенок постепенно входит в школьный ритм, сохраняет здоровый аппетит и живой интерес к общению.

Плотное расписание, длинная дорога и дополнительные занятия при этом усугубляют усталость, а в иных случаях провоцируют потерю сна и вспышки гнева.

Ошибкой со стороны родителей станет обесценивание переживаний, сравнение ребенка со сверстниками, излишняя требовательность. Вместо этого специалист советует обсуждать чувства, готовить рюкзак с вечера, добавлять в расписание дня прогулки и свободное время.

Если тревога не проходит несколько недель, а ребенок замыкается в себе и теряет аппетит, то стоит проконсультироваться с психологом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел День знаний в этом году. В Санкт-Петербурге, например, линейку провели под популярный у школьников хит «Сикс Севен». Исполнитель вирусного трека выступил перед детьми вживую.

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