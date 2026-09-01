Россиян попросили не носить кур в МФЦ

Россельхознадзор: не стоит нести кур в МФЦ для их регистрации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Очное присутствие животного вовсе не обязательно.

Владельцам домашних кур и кроликов напомнили о правильном порядке постановки животных на учет. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября начал действовать обязательный учет домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах, где содержится более десяти животных. После появления сообщений о том, что россияне якобы начали приносить кур в МФЦ, специалисты разъяснили: обращаться туда для регистрации не нужно.

«Для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Там добавили, что владельцам необходимо связаться с местной госветслужбой и сообщить о необходимости внесения данных о птице или кроликах в систему «Хорриот». Если хозяйство еще не зарегистрировано в системе «Цербер», специалисты помогут пройти необходимую процедуру.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые фермеры начали приносить кур и петухов в МФЦ, объясняя это новыми требованиями ведомства.

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