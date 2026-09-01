Болела не за тех? Мужчина убил жену на глазах у детей из-за футбола

Фото: 5-tv.ru

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Во время допросов супруг путался в показаниях.

В Бразилии мужчина убил свою супругу после конфликта из-за поддержки разных футбольных команд. Он нанес жене восемь ножевых ранений на глазах у их маленьких детей. Об этом сообщило Mirror.

Мужчина был болельщиком футбольного клуба «Коринтианс», а его жена поддерживала команду «Палмейрас». Эти клубы считаются одними из главных соперников в бразильском футболе, а их противостояние является одним из самых принципиальных дерби страны.

По данным следствия, конфликт между супругами произошел после победы «Палмейраса» над «Сантосом» со счетом 1:0 в финале Кубка Либертадорес 2020 года. На следующий день между парой вспыхнула ссора, которая закончилась нападением.

Соседи сообщили о произошедшем после того, как услышали крики из квартиры. Прибывшие полицейские обнаружили женщину с тяжелыми травмами. Она получила восемь ножевых ранений и скончалась.

Сам мужчина также был ранен. Изначально он утверждал, что жена первой напала на него с ножом, а затем совершила самоубийство.

Однако позже мужчина изменил показания и признался, что между ним и супругой произошел конфликт.

По его словам, он якобы пытался защититься после нападения, но следствие установило иную версию произошедшего. В итоге суд признал его виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В результате мужчину приговорили к 13 годам и 24 дням лишения свободы.

Особое внимание в деле уделялось тому, что преступление произошло на глазах у детей пары. На момент трагедии мальчикам было около двух лет. После гибели матери они были переданы под опеку бабушки по материнской линии.

Сестра погибшей рассказала СМИ, что дети сейчас живут с родственницей, которая заботится о них. По ее словам, семья старается помочь мальчикам справиться с последствиями трагедии.

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