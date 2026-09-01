Кая Каллас остановила себя при попытке обвинить РФ в инциденте в Лейпциге

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Brandt; 5-tv.ru

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Перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии глава дипломатии Евросоюза пообщалась с прессой.

Россия может быть причастна к инциденту с БПЛА в Лейпциге, но для установления виновных необходимо провести тщательное расследование. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас.

«Давайте дождемся, когда Германия сообщит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак», — сказала политик журналистам перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии.

Только после этого, как добавила Каллас, она сможет обсудить случившееся с прессой. При этом глава Евродипломатии явно дала понять, что подозревает в случившемся Россию.

«Россия также <…>. Пусть немцы скажут», — резюмировала Кая Каллас.

Ночью 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета заметили беспилотник. Дрон нес взрывчатку. Устройство не сработало из-за неисправного детонатора. После обнаружения БПЛА воздушную гавань закрыли. Тем временем самолет ушел на второй круг, в ходе которого в него попал еще один беспилотник.

Ранее в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом. В результате пострадали люди. Некоторые европейские политики обвинили в случившемся Россию. В ответ на это в посольстве РФ в Бухаресте заявили, что дрон мог принадлежать Украине. А произошедшее следует расценивать как попытку втянуть Запад в противостояние с РФ.

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