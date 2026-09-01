Валерия Гай Германика пришла на школьную линейку с алкоголем: что ей за это грозит

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Режиссер удивила снимками.

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала о своем необычном появлении на школьной линейке детей. Она пришла на праздник вместе с сыном и дочерью, взяв с собой домашнего питомца. Свой образ она дополнила белым фартуком, а на опубликованных снимках у нее в руках оказался бокал с напитком.

«Пошла на своих условиях. Со своими детьми, собакой и шампанским», — написала Гай Германика в личном блоге.

Бокал на школьной линейке вызвал вопросы

Фотографии с мероприятия вызвали обсуждение из-за возможного присутствия алкоголя на территории школы. При этом сама по себе картинка не может подтвердить, что в бокале действительно находился спиртной напиток.

Юрист Алла Георгиева в беседе с 5-tv.ru отметила, что для привлечения человека к ответственности необходимы доказательства. По ее словам, наличие пузырьков в бокале еще не означает, что внутри был алкоголь — это может быть, например, лимонад или другой безалкогольный напиток.

«Чтобы привлечь к ответственности человека, нужно иметь определенные доказательства», — пояснила специалист.

Фотография не подтверждает факт употребления

Она подчеркнула, что на снимках видно лишь то, что Гай Германика держит бокал в руке, однако факта употребления напитка они не подтверждают. Кроме того, необходимо установить, что речь идет именно об алкоголе.

«Из фотографий не видно употребления, не видно, что это алкогольный напиток», — сказала юрист.

Какое наказание предусмотрено законом

При этом Георгиева напомнила, что российское законодательство запрещает находиться с алкогольными напитками и употреблять их на территории образовательных учреждений. Если бы факт нарушения был доказан, ответственность могла бы наступить по статье 20.20 КоАП РФ. В таком случае речь идет о штрафе, который обычно составляет от 500 до 1000 рублей.

Юрист добавила, что ситуация могла бы быть более серьезной, если бы было зафиксировано состояние алкогольного опьянения в общественном месте. Тогда мог бы применяться другой состав — статья 20.21 КоАП РФ.

«Но в данном случае нужно отталкиваться от буквы закона, что должны быть при любом привлечении к ответственности доказательства», — отметила Георгиева.

Что потребуется для привлечения к ответственности

По словам специалиста, для оформления нарушения потребовались бы действия правоохранителей: фиксация обстоятельств, составление протокола и подтверждение того, что в бокале действительно находился алкоголь.

«Если были сотрудники полиции, если это все было зафиксировано, если этот бокал вина у нее был изъят, было действительно определено, что в этом бокале находится именно алкогольный напиток, то тогда да, тогда она может быть привлечена к ответственности», — заключила юрист в разговоре с 5-tv.ru.

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