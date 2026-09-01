Логистика будущего: Трансарктический коридор оказался в центре внимания на ВЭФ

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый флагманский проект России свяжет Северный морской путь, крупнейшие сибирские реки и железнодорожные линии в единую сеть.

Мировая торговля меняет маршруты, и это сегодня одна из главных тем Восточного экономического форума. Во Владивостоке начался ВЭФ, который традиционно собирает крупнейший бизнес России и стран Азии. А первой нотой форума стал концерт оркестра министерства транспорта. Очень точный символ: сегодня транспорт — это уже не просто доставка грузов, а часть большой геополитики.



Какие маршруты становятся ключевыми, и почему за них уже идет настоящая конкуренция — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первую ноту на Восточном экономическом форуме берет оркестр министерства транспорта. И это, конечно, не случайно.

Логистика — одна из главных тем всего форума. Она кардинально меняется — в глобальном масштабе и на уровне отдельных регионов. Россия расширяет транспортные связи с государствами Азии. И это в целом влияет на всю международную связанность.

Яркий пример — Трансарктический транспортный коридор. Аббревиатура ТТК — одна из самых популярных в кулуарах. Новый флагманский проект нашей страны свяжет Северный морской путь, крупнейшие сибирские реки и железнодорожные линии в единую сеть.

«Сейчас уже заканчивается работа по подготовке комплексного проекта развития ТТК. В нем содержится порядка 300 инвестиционных проектов объемом более 30 триллионов рублей. Реализация ТТК позволит нам эти проекты воплотить в жизнь и открыть целые новые ниши экспорта, занять новые мировые рынки, что, конечно, существенно скажется на экономике Арктики и Дальнего Востока», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Внимание к проекту повышенное: на центральной арктической сессии свободных мест нет. Крупный китайский бизнес в северных водах уже хорошо освоился, в августе запустил первый регулярный рейс в Европу по Севморпути. И теперь по-русски объясняет простую экономику.

«Именно через Северный морской путь перевозки стали самыми быстрыми, потому что срок доставки на две недели меньше, чем через Суэцкий канал. И самое важное — меньше топлива, и поэтому это будет самый экономичный маршрут», — сказал постоянный заместитель председателя Совета по развитию Арктики при китайских предприятиях Кэ Цзинь.

Топливо подорожало из-за американо-иранской войны, и из-за нее же логистические пути через Ближний Восток стали слишком рискованными. Так что к северной альтернативе присматриваются даже в недружественной нам Южной Корее и даже готовы сопротивляться окрикам из Вашингтона.

«Мы знаем, это большая угроза, большой вопрос по санкциям, особенно по страхованию, особенно по каким-то разрешениям из Запада. Но мы, корейское правительство, я думаю, тоже решает этот вопрос, как-то договаривается», — сказал президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

То, что логистика напрямую зависит от геополитики, хорошо понимают все участники форума. Президент Индийского бизнес-альянса объясняет: из-за террористических ударов Киева по судам и портам в Черном море перевозки сильно пострадали.

«Малый бизнес страдает из-за того, что из Индии практически не идут поставки. Стоимость перевозки выросла с трех тысяч до 12 тысяч долларов — в четыре раза. При этом судов не хватает», — сказал президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

Перевозчики рассчитывают на помощь государства и будут поднимать эту проблему на форуме. В выездной студии «Известий» тоже говорили о мерах поддержки — для тех, кто пострадал от атак ВСУ по логистическим объектам. Представители малого бизнеса просили о налоговых отсрочках.

«Правительство пошло дальше, чем мы просили. То есть не только была дана отсрочка фактически на год, будет предоставлена, но и кроме того накопленная налоговая задолженность будет еще гаситься еще 12 месяцев, начиная с июля 2027 года», — сказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин.

Стартовый день Восточного экономического форума задал тон. Тема логистики и дальше будет ключевой, потому что остается прикладной. Даже на самой площадке форума. Делегация из Мьянмы не даст соврать: несли на переговоры бережно завернутые подарки и чуть не заблудились. Все-таки движение товаров и людей — дело комплексное и непростое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.