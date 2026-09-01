Канцлер второго сорта: Мерца освистали на востоке Германии

Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

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Соотечественники назвали политика «поджигателем войны».

Восточная Германия превращается для Фридриха Мерца в территорию политического унижения. Его предвыборные встречи там окончились провалом. Канцлера освистали как главного виновника всех бед. Он вынужден прятаться за кордонами охраны и отменять публичные выступления.

О его последних попытках переломить ситуацию — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Мерца окончательно постигла участь его предшественников. И свист, и сирена из мегафона, и растяжка с требованием отставки. Вслед канцлеру уже летят откровенно оскорбительные выкрики. Некоторые противники Мерца даже надели характерные длинные носы. Другие кричали: «Поджигатель войны!»

Канцлера взяли в плотное кольцо протеста. Десятки местных жителей пытались уже даже не перекричать, а сорвать встречу Мерца с местным активом правящей партии.

Коротко, буквально на ногах — несколько реплик в весьма узком кругу сторонников. О чем говорят, с трудом удается расслышать. Микрофон Мерц так и не взял. А заранее анонсированное заявление канцлера для прессы вообще отменили.

Правящая партия здесь занимает даже не второе и не третье, а четвертое место — 10%. У правой «Альтернативы для Германии» — 36%.

После такой недружественной встречи отъезд Мерца больше напоминал бегство отсюда, хотя горечь не самого теплого приема он успел еще заесть местным бутербродом с селедкой.

Только вкусить ему спокойно не дали. Первый же сегодняшний выход к людям в Мекленбурге-Передней Померании наглядно объяснил, почему.

В тот же день и с тем же негативным фоном восточногерманское предвыборное турне Мерца продолжилось уже в Саксонии-Анхальт. И здесь встреча выглядит отнюдь не триумфальной для него. И снова только закрытая беседа с однопартийцами, прогулка, запись в Золотой книге. Никакого большого митинга.

«Ни митинга, ни предвыборного мероприятия, ни разговоров с людьми в Саксонии-Анхальт. Ничего. Будто этой земли для него не существует. Хотя разбираться с этой проблемой — его чертова обязанность», — сказал немецкий журналист Ганс-Ульрих Йоргес.

Причина читается в цифрах. По последним политическим барометрам, правая «Альтернатива для Германии» набирает в Саксонии-Анхальт 40%, ХДС — только 23%. Отрыв почти двукратный. И Мерц выбирает для себя еще одну странную стратегию — запугивать избирателей.

«Саксония-Анхальт не должна становиться экспериментальным полигоном для озлобленных избирателей — в итоге расплачиваться за это будут сами жители. Если в понедельник выяснится, что правопопулисты получили абсолютное большинство, международные инвесторы трижды подумают, стоит ли вообще вкладываться в эту землю», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Выборы превращаются в экстремальную для власти гонку. К разбору подключают известного в Германии спортивного комментатора, а у него оказываются свои счеты к Мерцу в прямом эфире.

«Если бы Фридрих Мерц был сливой, то на ценнике в супермаркете стояло бы: „второй сорт“. А ХДС продала нам его как Супермена. Многие на это купились. Теперь этот „товар по акции“ вернулся из отпуска и продолжил делать то, чем занимается уже добрый год: наступать на одни грабли за другими», — сказал немецкий спортивный журналист Вальдемар Хартманн.

Сентябрьские выборы превращаются для всего федерального правительства в единый восточногерманский стресс-тест. И если этот экзамен закончится тем, что «Альтернатива для Германии» и другие противники нынешней политики действительно смогут прийти в регионах к власти, вопрос о замене Мерца на полную громкость может зазвучать уже не с балтийской набережной, а среди его собственных сторонников и правящих элит.

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