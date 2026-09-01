Лидеры стран ШОС подписали в Бишкеке почти три десятка документов

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Ковалев; 5-tv.ru

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Главными темами совета глав государств стали безопасность и экономическое развитие.

О стратегическом партнерстве и союзничестве говорится в телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил сегодня президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Республика отмечает 35- ю годовщину провозглашения независимости. Москва и Ташкент активно взаимодействуют на всех ключевых направлениях, в том числе совместно работают на международных площадках. Так, обе страны входят в Шанхайскую организацию сотрудничества.

И сегодня в Бишкеке — основной день саммита ШОС. Уже прошел совет глав государств. Главными темами стали безопасность и экономическое развитие. Важные заявления услышал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Кортежи с делегациями прибывают к конгресс‑центру «Ырыс‑Ордо» — в переводе «Дом изобилия». Лучший способ рассказать о стране гостям — пригласить их к себе. Именно здесь Киргизия и принимает лидеров стран ШОС.

Прежде чем сделать общий снимок, главы трех крупнейших стран организации жмут друг другу руки. На этой фотографии справа от хозяина саммита Садыра Жапарова — Си Цзиньпин, слева — Владимир Путин. Россия — партнер, с которым у Киргизии связи гораздо старше самой ШОС.

Москва — опора, на которую Бишкек полагается дольше всего. И общий язык у Киргизии с Россией — это не фигура речи: свое выступление на саммите Жапаров произносит на русском.

«Наша встреча проходит в год 25‑летия ШОС», — отметил Садыр Жапаров.

За эти четверть века организация превратилась в гиганта: почти половина населения планеты, треть мирового ВВП. Товарооборот России со странами ШОС перевалил за 400 миллиардов, и почти весь он уходит от доллара.

«Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты. В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%. В будущем к этой работе мог бы подключиться и создаваемый в рамках нашей организации Банк развития. Он должен быть максимально независимым от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах», — отметил Владимир Путин.

Тема безопасности в ШОС — не абстракция. В организации появится три новых института: универсальный центр в Ташкенте, который будет реагировать на современные вызовы, антинаркотический — в Душанбе, и центр по борьбе с организованной преступностью — в Бишкеке.

Здесь, в горах Киргизии, это особенно очевидно: границы рядом, рельеф сложный, а расстояния огромные. Поэтому сотрудничество в сфере безопасности для стран ШОС — это в том числе умение вместе реагировать на чрезвычайные ситуации и защищать граждан.

Но безопасность — это не только реакция на вызовы сегодняшнего дня. Дата, которую нельзя забывать.

«Сегодня 1 сентября — день начала Второй мировой войны, и мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа как раз к этому и ведет», — подчеркнул Владимир Путин.

В Бишкеке представители еще восьми государств — от Вьетнама до Турции. Формат «ШОС+». На совместное, «расширенное» фотографирование Владимир Путин вышел вместе с председателем КНР.

Для одних ШОС — это выход на огромный рынок, для других — голос в организации, где решения принимаются без диктата и не в одностороннем порядке. Интерес к организации только растет.

«Доминирование меньшинства стран в международных делах — это историческая несправедливость. Ни господство одного государства, ни совместное управление отдельной группой стран, ни блоковая политика не являются подлинной многосторонностью», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Главная тема заседания глав «ШОС+» — роль ООН в современном мире. Владимир Путин напоминает: организация создавалась как механизм, который должен был не допустить повторения мировой войны. И сегодня, по его словам, именно ООН должна сохранить центральную роль в международных делах.

«И конечно, не может быть организацией, которая продвигает интересы какой-то одной страны или групп стран», — отметил Путин.

Лидеры стран ШОС подписали сегодня в Бишкеке почти три десятка документов — от вопросов энергоэффективности до развития портов и логистических центров в периметре организации на ближайшие четыре года. Впереди у Владимира Путина — череда двусторонних встреч.

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