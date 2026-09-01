В Непале ищут 12 пропавших без вести во время наводнения россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Gopal Dahal; 5-tv.ru

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Количество жертв трагедии выросло до 1056.

Десять россиян уже удалось эвакуировать из зоны бедствия в Непале. Это сегодня подтвердили в нашем МИДе.

Число наших соотечественников, пропавших без вести после разрушительного наводнения, выросло до 12 человек. Их поиски продолжаются. Спасательная операция на месте не останавливается ни на минуту. Наше посольство находится на постоянной связи с властями Непала.

Количество жертв трагедии продолжает увеличиваться. По последним данным, погибших уже 1056, примерно столько же числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Непалу угрожает повторное наводнение после катастрофического схода ледника в Тибете, который вызвал волну высотой до 200 метров. Поток пронесся через Непал в Индию, смывая мосты, дороги, дома и целые кварталы.

Наводнение унесло сотни жизней, сотни числятся пропавшими. Ситуация осложняется тем, что лавина закупорила русло реки, создав огромное озеро выше по течению. Прорыв этой импровизированной дамбы грозит новой катастрофой. Спаслись только те, кто находился на возвышенности или успел забраться выше. Ученые связывают учащение таких событий с рекордным повышением температуры поверхности Мирового океана в августе.

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