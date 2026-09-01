Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
Настоящие педагоги остаются главными героями 1 сентября. Но представить артистов у школьной доски оказалось не менее интересно, чем увидеть их на сцене.
Эксклюзив
Фото: 5-tv.ru
1 сентября — день, когда главными героями становятся учителя. Но что было бы, если бы вместо привычных педагогов у школьной доски оказались звезды шоу-бизнеса? В редакции 5-tv.ru решили пофантазировать, кому из артистов подошел бы тот или иной предмет.
Кому доверить глобус, кто мог бы объяснить подросткам правила жизни, а кто стал бы главным человеком в школе?
Ольга Бузова — учитель географии
Фото: 5-tv.ru
До телевизионной карьеры и музыкальной славы Ольга Бузова получила образование на географическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.
На ее уроках ученики наверняка изучали бы материки и страны не только по учебникам, но и через реальные истории о путешествиях. Вместо обычного доклада о континентах можно было бы подготовить проект «Куда отправиться после выпускного».
Главный вопрос на контрольной от Бузовой: «Покажите на карте страну, где вы мечтаете побывать».
Уроки физкультуры с Анастасией Волочковой точно запомнились бы всему классу. Балерина с детства занималась хореографией, окончила Академию русского балета имени Агриппины Вагановой и много лет выступала на профессиональной сцене.
В ее классе школьники узнали бы, что спорт — это дисциплина, сила воли и ежедневная работа над собой.
Главный школьный норматив года — шпагат. Сдать его пришлось бы даже самым уверенным спортсменам.
SHAMAN — учитель литературы
Фото: 5-tv.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, мог бы преподавать литературу. Его творчество во многом связано с русской культурой, историей и образами из отечественной поэзии.
На его уроках школьники, вероятно, изучали бы произведения классиков не только через анализ текста, но и через эмоции и личное восприятие.
Сочинение на тему «Как широта русской души нашла отражение в произведениях классиков?» могло бы стать главным уроком о смыслах.
Тимур Родригез — учитель английского языка
Фото: 5-tv.ru
Тимур Родригез мог бы уверенно занять место преподавателя английского языка. Артист окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «иностранные языки».
Его уроки наверняка были бы максимально современными: английский через музыку, фильмы, разговорную речь и сценические выступления.
Главное правило класса: язык нужно не зубрить, на нем нужно говорить.
Оксана Самойлова — учитель русского языка
Фото: 5-tv.ru
Оксане Самойловой подошел бы русский язык. Сегодня она активно работает с текстами, ведет соцсети, развивает собственные проекты и хорошо знает, как привлечь внимание аудитории одним предложением.
На ее уроках школьники могли бы изучать не только правила орфографии, но и современную коммуникацию: как писать понятно и интересно.
Сочинение «Как я провел лето» в таком классе могло бы превратиться в пост для блога.
Андрей Григорьев-Апполонов — учитель начальных классов
Фото: 5-tv.ru
Первоклассников мог бы встречать Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International».
За плечами артиста не только музыкальная школа по классу фортепиано, но и Сочинское педагогическое училище, которое он окончил по специальности «учитель младших классов».
Более того, после учебы будущий солист «Иванушек» действительно успел поработать в школе — правда, всего около четырех месяцев.
В таком классе, скорее всего, было бы много музыки, улыбок и творческих заданий. А школьную песню «Учительница первая моя» Андрей Генрихович мог бы исполнять не только на праздниках, но и на каждой линейке.
Митя Фомин — учитель биологии
Фото: 5-tv.ru
Митя Фомин мог бы стать самым необычным учителем биологии. До музыкальной карьеры артист учился на педиатра в Новосибирском медицинском институте.
На его уроках школьники наверняка узнали бы, как работает организм человека, почему важно следить за здоровьем и что скрывается внутри нас.
Тема «Человек и его тело» точно стала бы самой популярной.
Джиган — учитель истории
Фото: 5-tv.ru
Джиган мог бы вести уроки истории с особым подходом. Дипломированным историком рэпер, конечно, не является, но именно за ним в интернете закрепился неожиданный образ «разбирающегося в этой теме».
Однажды Оксана Самойлова в шутку заявила, что ее супруг «знает всю историю». После этого пользователи решили проверить знания артиста и задали ему вопрос об отмене крепостного права. Джиган смог назвать правильную дату — 1861 год, чем только укрепил вирусный образ «Джигана-историка».
На таких уроках школьники, возможно, изучали бы не только даты и события, но и характеры людей, которые меняли ход истории. А главный принцип преподавателя Джигана мог бы звучать так: прошлое нужно не просто запоминать, а понимать.
Канье Уэст — учитель ОБЖ
Фото: 5-tv.ru
Рэпер Канье Уэст идеально подошел бы на роль учителя ОБЖ — хотя бы потому, что с ним никогда не знаешь, что произойдет дальше. Его уроки могли бы быть настоящей тренировкой по адаптации к неожиданным ситуациям.
Артист известен внезапными решениями. Например, до сих пор остается интригой, состоится ли его заявленный концерт в Санкт-Петербурге или поклонникам снова придется ждать новых объявлений.
С таким преподавателем школьники бы точно усвоили главный урок ОБЖ: в любой ситуации нужно быть готовым ко всему. Главное — не забыть проверить расписание, ведь даже сам учитель может неожиданно появиться или исчезнуть из него.
Егор Крид — школьный психолог
Фото: 5-tv.ru
Егор Крид мог бы занять кабинет школьного психолога — хотя бы потому, что многие подростки давно воспринимают его не только как исполнителя, но и как человека, который говорит с ними на одном языке.
Правда, профильного психологического образования у артиста нет, зато за годы карьеры он накопил немало личного опыта и регулярно делится с аудиторией мыслями о самооценке, отношениях и внутренней уверенности.
Своеобразный урок от школьного психолога Крида мог бы быть о том, что важно не просто присутствовать, а жить моментом. В марте 2026 года артист остановил выступление, потому что заметил, что зрители больше смотрят на экраны телефонов, чем участвуют в происходящем. Крид заявил, что для него концерт — это не просто шоу, а обмен энергией между артистом и публикой.
Так что на школьных консультациях Егор мог бы объяснять: иногда лучше убрать телефон, перестать фиксировать каждый момент на камеру и просто прожить его здесь и сейчас.
Ваня Дмитриенко — учитель астрономии
Фото: 5-tv.ru
Ваня Дмитриенко мог бы преподавать астрономию. Космическая тема уже появилась в его творчестве. Одна из самых известных песен артиста называется «Венера — Юпитер».
На его уроках школьники могли бы изучать планеты, звезды и Вселенную через музыку и современные технологии.
Домашнее задание: посмотреть на ночное небо и найти свою звезду.
Инстасамка — учитель музыки
Фото: 5-tv.ru
Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, могла бы вести музыку нового поколения.
Ее уроки точно отличались бы от классических занятий с нотами и сольфеджио. Школьники изучали бы современные жанры, создание хитов, работу с образом артиста и влияние социальных сетей на музыкальную индустрию.
Главный проект года — написать трек и собрать свою аудиторию.
Филипп Киркоров — директор школы
Фото: 5-tv.ru
На посту директора такой звездной школы, конечно бы, оказался король российской эстрады Филипп Киркоров. Артист с десятилетиями опыта в шоу-бизнесе точно смог бы организовать самые масштабные школьные мероприятия.
Линейка 1 сентября превратилась бы в настоящее шоу, а выпускной стал бы главным событием года.
Главное правило директора Киркорова: талант должен быть замечен.
Николай Басков — завуч
Фото: 5-tv.ru
А роль завуча можно было бы доверить Николаю Баскову. Артист известен своей энергией, умением работать с публикой и организовывать большие проекты.
Он бы следил за дисциплиной, расписанием и, конечно, не позволил бы ни одному школьному празднику пройти без музыки.
В такой школе точно никто не пропустил бы важные даты.
Конечно, это только фантазия, а настоящие учителя остаются главными героями 1 сентября. Но представить звезд у школьной доски оказалось не менее интересно, чем увидеть их на сцене.
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