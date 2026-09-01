«Квинтэссенция русского духа»: почему Юру Борисова считают особенным актером

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дело тут не только в мастерстве артиста.

Международный успех Юры Борисова связан не только с актерским мастерством, но и с образом, который он создает на экране. Режиссер Юрий Быков считает, что артист передает редкое сочетание спокойствия, надежности и внутренней силы. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«На мой взгляд, Юра — квинтэссенция русского духа в кино. Вспомните финал фильма „Анора“: героиня пытается вернуть ему долг телом за заботу, а он просто обнимает ее, и она успокаивается. Замечательно, что на Западе считали эту грань нашей ментальности. Борисов — простой, надежный, несуетливый и немногословный мужчина, в котором ты уверен на 100%», — отметил Быков.

По словам режиссера, настоящая одаренность всегда находит путь к зрителю, независимо от обстоятельств. При этом он отметил, что образование в театральном вузе помогает получить необходимые профессиональные навыки, однако само по себе не определяет будущий успех артиста.

Ранее актер Юра Борисов устроил экстремальный перформанс во время презентации фильма «Девятая планета», в котором исполнил главную роль. Артист поднялся без страховки на купол павильона «Космос» на ВДНХ. Как Борисов рассказал корреспонденту 5-tv.ru, во время трюка ему пришлось преодолеть страх, однако отказываться от задумки он не хотел.

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