«Наш Майкл Джексон»: режиссер Юрий Быков высказался о творчестве рэпера Басты

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В конце августа музыкант дал три концерта в «Лужниках».

Рэпер Баста — наш Майкл Джексон. Об этом заявил режиссер Юрий Быков в разговоре с корреспондентом «Известий», комментируя концерты исполнителя хитов «Сансара», «Медлячок» и «Моя игра» в «Лужниках».

Выступления Басты состоялись 28, 29 и 30 августа. В первый день музыкант вышел на сцену в компании своего коллеги — рэпера Гуфа. Этот концерт, как и два последующих, собрали полный зал зрителей.

«Это человек, который олицетворяет собой, если хотите, нашего Майкла Джексона», — сказал Юрий Быков.

При этом режиссер поспешил добавить, что он не является фанатом Басты, однако отрицать его талант, учитывая непростую судьбу, нельзя.

«Человек поднялся с самого дна и открыто признает, что в юности был практически разрушен», — также сказал Юрий Быков, подчеркнув, что сейчас Баста пользуется колоссальным уважением, в том числе и благодаря тому, что смог побороть своих демонов.

Еще в разговоре с «Известиями» режиссер сказал, что он знаком с творчеством музыканта. Но ему больше нравятся не новые песни Басты, а старые. В них, по мнению Быкова, было больше свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети после концерта Басты в Лужниках разгорелся нешуточный скандал. «Злодеями» в этой истории стали мужчина и женщина, пришедшие посмотреть на шоу своего кумира. Их из толпы случайно зацепила «камера для поцелуев», однако парочка предпочла сделать вид, что не знакома друг с другом.

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