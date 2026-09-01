Школа с новыми правилами: что изменится для учеников с 1 сентября
Дарья Орлова 28 0
С 1 сентября в учебных заведениях России ожидаются новые уроки и правила
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Первый звонок в этом году принесет школьникам не только новые уроки, но и новые возможности.
Около 18 миллионов российских школьников 1 сентября вернутся за парты. В разных регионах подготовили свои форматы празднования Дня знаний и новые образовательные проекты — от изучения природы родного края до занятий по искусственному интеллекту. О главных изменениях в школах рассказало издание URA.RU.
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