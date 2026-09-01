Доставка за час уходит в прошлое: что ждет покупателей

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Быстрые заказы становятся все дороже, а привычные сроки меняются.

Еще недавно получение товара на следующий день было одним из главных преимуществ маркетплейсов, однако теперь такая скорость постепенно становится исключением. Сроки доставки чаще увеличиваются до нескольких дней, а экспресс-услуги переходят в разряд дополнительных платных опций. Об изменениях на рынке рассказал основатель логистической компании Денис Миненко в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, причина связана не только с работой курьеров. Любой заказ проходит длинную цепочку этапов: его необходимо собрать на складе, отсортировать, доставить в распределительный центр и подготовить к выдаче. Сбои на любом из этих участков отражаются на конечном времени получения.

«Инфраструктура больше не выдерживает нагрузки», — отметил Миненко.

Рост числа заказов в периоды распродаж, праздников и сезонных акций создает дополнительное давление на склады, транспорт и службы доставки. Одновременно отрасль сталкивается с нехваткой сотрудников — компаниям не хватает водителей, работников складов, грузчиков и специалистов по обработке отправлений.

Эксперт пояснил, что даже отсутствие одного сотрудника на определенном этапе может замедлить всю систему. При этом покупатель замечает только итог — задержку прибытия курьера.

Дополнительным фактором стал рост расходов на так называемую последнюю милю. По словам Миненко, стоимость таких услуг увеличивается на 12–18% ежегодно, что делает прежнюю модель сверхбыстрой доставки менее выгодной для бизнеса.

В результате рынок постепенно переходит к новой схеме: чем быстрее нужен заказ, тем выше будет его стоимость. Компании будут чаще оптимизировать маршруты, отправлять транспорт при полной загрузке и предлагать более дешевые варианты с увеличенными сроками ожидания.

По мнению специалиста, бесплатная доставка за час постепенно исчезает, а стандартным форматом могут стать сроки в два-три дня. Для некоторых зарубежных заказов ожидание и вовсе может занимать несколько недель.

«Доставка завтра» была прекрасным маркетинговым обещанием, но экономика этого обещания больше не выдерживает», — резюмировал Миненко.

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