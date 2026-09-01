«Мне не нравится учитель»: что делать, если ребенок жалуется на педагога

5-tv.ru: если ребенок жалуется на учителя, не стоит сразу искать виноватого

Фото: © РИА Новости/ Алексей Майшев

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Новые требования и непривычная манера могут стать причиной первых конфликтов со школьником.

Смена учителя может стать серьезным испытанием для школьника. Даже если ребенок хорошо учился раньше, новый педагог означает новые правила, другой стиль общения и необходимость заново привыкать к требованиям.

После первого урока дети могут говорить: «Мне не нравится учитель», «Он слишком строгий», «Я не хочу туда идти». Для родителей это часто становится тревожным сигналом, но сразу делать выводы о педагоге не стоит.

Важно разобраться, что именно стоит за такими словами: обычная адаптация к переменам, страх перед новым человеком или действительно возникшая проблема в общении. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему ребенку может не понравиться новый учитель?

Первое впечатление ребенка часто связано не только с самим педагогом, но и с непривычной ситуацией.

Новый учитель может по-другому объяснять материал, требовать другой порядок выполнения заданий, строже относиться к дисциплине.

Для школьника это может восприниматься как потеря привычного порядка. Особенно сложно бывает детям, которым важно заранее знать правила и понимать, чего ожидать.

Иногда фраза «мне не нравится учитель» означает не неприязнь к человеку, а «мне пока трудно привыкнуть к тому, как все изменилось».

Нужно ли сразу верить ребенку?

Верить чувствам ребенка важно. Если школьник говорит, что ему некомфортно, нельзя просто ответить: «Тебе показалось» или «Все дети должны слушаться учителя».

Но и сразу занимать сторону ребенка против педагога тоже не стоит. Лучше спокойно выяснить детали: что именно произошло, какие слова сказал учитель, когда это случилось, как реагировали другие дети.

Главная задача родителей на первом этапе — не искать виноватого, а понять ситуацию.

Какие вопросы задать ребенку?

После школы не стоит устраивать допрос с вопросами «Ну что, как учитель?». Это может привести к короткому ответу «плохо» и закрыть разговор.

Лучше задавать более конкретные вопросы:

Что сегодня было самым интересным на уроке?

Что тебе показалось сложным?

Как учитель объясняет задания?

Что тебе не понравилось больше всего?

Он так разговаривает со всеми или только с тобой?

Важно слушать не только слова ребенка, но и обращать внимание на детали. Иногда за недовольством скрывается страх ошибки, а иногда — конкретная ситуация, которую действительно нужно обсудить.

Что делать, если ребенок говорит, что учитель слишком строгий?

Строгость сама по себе не означает плохое отношение. Новый учитель может просто иметь другие требования к дисциплине и организации урока.

Ребенку бывает сложно привыкнуть, если раньше правила были мягче.

Можно объяснить школьнику: «У разных учителей могут быть разные правила. Давай посмотрим, как будет дальше». При этом важно не запрещать ребенку говорить о своих чувствах.

Если педагог требует выполнения правил одинаково от всего класса и делает это спокойно, чаще всего детям удается постепенно адаптироваться.

Когда стоит насторожиться?

Есть ситуации, которые требуют более внимательного отношения. Родителям стоит обратить внимание, если ребенок:

регулярно боится идти на уроки;

плачет перед школой;

жалуется на унижение или насмешки;

говорит, что учитель постоянно выделяет его среди других;

резко потерял интерес к учебе;

начал жаловаться на плохое самочувствие перед занятиями.

В таких случаях важно не ограничиваться фразой «потерпи». Нужно выяснить обстоятельства и при необходимости поговорить с педагогом или школьным психологом.

Как поговорить с ребенком о новом учителе?

Лучше не формировать у ребенка негативное отношение заранее.

Если родитель говорит: «Да, я тоже слышал, что этот учитель сложный», ребенок может начать воспринимать любую ситуацию через призму ожидания проблемы.

Полезнее занять нейтральную позицию: «Давай узнаем его получше. Возможно, сначала просто непривычно».

При этом ребенок должен понимать: родители готовы выслушать его, если что-то действительно беспокоит.

Стоит ли сразу идти к учителю?

После одной жалобы ребенка обычно не стоит сразу устраивать разговор с педагогом в формате претензии.

Сначала лучше собрать больше информации: что произошло, как часто это повторяется, есть ли подобные ситуации у других детей.

Если проблема сохраняется, разговор с учителем может помочь. Лучше начинать его спокойно: не обвинять, а рассказать, что ребенок испытывает трудности с адаптацией.

Например: «Он говорит, что ему пока сложно привыкнуть к новому формату уроков. Подскажите, как он ведет себя на занятиях?»

Нужно ли менять класс или школу из-за нового учителя?

Один сложный день или несколько первых недель обычно не являются причиной для резких решений.

Адаптация к новому педагогу может занимать время. Ребенку нужно привыкнуть к требованиям, стилю общения и правилам.

Перед серьезными изменениями стоит оценить ситуацию в целом: как ребенок чувствует себя в школе, есть ли у него друзья, нравится ли ему учеба, есть ли реальные конфликты.

Если проблема связана только с тем, что учитель новый, чаще всего со временем ситуация меняется.

Как помочь ребенку привыкнуть к новому учителю?

Родители могут поддержать ребенка несколькими способами:

не сравнивать нового учителя с предыдущим;

помогать разобраться с новыми правилами;

отмечать успехи ребенка;

сохранять спокойный разговор о школе;

поддерживать самостоятельность.

Как понять, что ребенок просто не успел привыкнуть?

Обычно при обычной адаптации со временем появляются положительные изменения:

ребенок меньше переживает перед уроками;

начинает рассказывать о школе;

появляются знакомые одноклассники;

становится понятнее система требований учителя.

Если спустя несколько недель ситуация не меняется или становится хуже, стоит искать причину при помощи специалиста.

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