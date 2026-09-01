Новые правила на дорогах: что изменится для водителей с 1 сентября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Среди нововведений — ужесточение контроля за прохождением техосмотра.

К нововведениям в российском законодательстве предстоит привыкать миллионам водителей.

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За поездки без страховки теперь разрешено штрафовать не чаще, чем один раз в сутки. Это изменение вводят уже сейчас, поскольку в перспективе водителей, не оформивших ОСАГО, смогут фиксировать при помощи дорожных камер.

Ужесточается контроль за прохождением техосмотра. Недобросовестных операторов будут отстранять от работы, если вскроются случаи выдачи фиктивных диагностических карт.

Обновили правила перевозки животных в такси. В поездку можно брать собак в намордниках с поводком и плотной подстилкой, а также мелких домашних питомцев в специальных контейнерах с глухим дном.

А профессиональным водителям разрешат работать по десять часов в сутки. Так долго находиться за рулем можно только при разделенной смене и не чаще двух раз в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2026 года россиянам стала доступна новая форма национальной валюты — цифровой рубль, который существует наряду с наличными и безналичными деньгами. Банки уже принимают заявки на открытие цифровых кошельков, позволяющих совершать покупки, оплачивать заказы на маркетплейсах и делать переводы.

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