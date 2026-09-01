Глобальная витрина достижений: какие технологии и разработки представлены на ВЭФ

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Форум собрал участников и гостей из более чем 70 стран.

На острове Русский стартовал Восточный экономический форум. Одно из главных деловых событий года собрало участников и гостей из более чем 70 стран. Они сегодня смогли прогуляться по «Улице Дальнего Востока», где представлены передовые достижения наших ученых, разработчиков, инженеров и конструкторов.

Так, совсем скоро покорять высокие широты будут новейшие вертолеты. Устранять загрязнения в портах смогут специальные роботы. А в условиях вечной мерзлоты уже собрали первый урожай арктических бананов. Все покажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Погода во Владивостоке не располагает — с утра идет дождь. Но XI Восточный экономический форум официально стартовал культурной программой на «Улице Дальнего Востока». Справиться с непогодой попытался забайкальский шаман, но Дальний Восток с суровым характером.

Как сделать этот суровый край привлекательным для жизни — одна из главных тем сегодняшнего дня.

«Я думаю, очень скоро мы будем докладывать про Единую территории опережающего развития, это совсем новая оболочка, которая создает возможность для развития всех регионов», — сказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Дальневосточная льготная ипотека — инструмент, который появился в результате поручений президента на ВЭФ, подстегнул жилищное строительство.

«В наших проектах сказалось тем, что стали больше покупать квартир большей площади. И сейчас каждая третья квартира продается больше 60 квадратных метров», — сказал генеральный директор ГК «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов.

На полях форума сегодня решают, как сделать разные цифровые сервисы полезными для жителей.

В павильоне Чукотки можно увидеть, как современные технологии помогают, например, арктическим туристам. Сложная система анализирует большие данные, в том числе и с группировки российских спутников. И точно может сказать, где и в какое время в Анадыре будет северное сияние. В том числе его интенсивность.

Такие интеллектуальные модели, еще более сложные, уже сегодня применяют для создания мастер-планов 200 опорных городов России. Специалисты обсуждают правовые статусы этих документов и то, насколько вообще возможно доверять системам искусственного интеллекта при проектировании и строительстве городских пространств.

«У нас реализуется 30 механизмов повышения качества жизни людей. Вот здесь на ВЭФ мы показываем квинтэссенцию этой работы», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ученые из Приморья уже создали, например, морской дрон. Он как робот-пылесос, правда, по спутникам, может убирать российские порты от мусора и нефтяных загрязнений.

«Главный элеватор загребает мусор внутрь бака. Также вода проходит через процедуру фильтрации. На другой стороне — бобина, которая наматывается непосредственно на ткань, и по итогу очищается от мелкой фракции, от масляной пленки, от нефтепродуктов», — сказал представитель компании-изобретателя беспилотного аппарата Александр Жуков.

В Якутии и вовсе удалось победить саму природу. В высокотехнологичном тепличном комплексе в арктических льдах вырастили бананы и папайю.

Прошлогодний форум принес рекордные 6,5 триллиона рублей инвестиций в экономику. Этот, говорят эксперты, может побить финансовый рекорд. Сегодня здесь делегации из более чем 70 стран.

«Мы очень рады быть здесь, в России. Во Владивостоке сегодня мы принимаем участие в Четвертом форуме соколиной охоты», — сказал представитель делегации из ОАЭ Саид Моххамад Али Алмазуид Алханбоули.

«Дом сокола» на «Улице Дальнего Востока» снова открыт. На специальных торгах птицы из российских питомников улетают в арабские страны за сотни тысяч долларов.

«Мы занимаемся выпуском в природу. В этом году выпустили десяти птенцов балобана на Алтае», — сказал руководитель соколиного питомника Петр Волков.

В центре внимания — новые технологии и достижения регионов. Вот новый российский вертолет, созданный специально для работы на Дальнем Востоке. Ми-171А-3 оснастили системой аварийного приводнения и спасательными плотами.

Восточный экономический форум — это не только площадка для принятия решений, диалога бизнеса и власти. Это еще глобальная витрина, через которую Россия презентует современные возможности Дальнего Востока миру.

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