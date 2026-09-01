Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались «на ногах» в рамках ШОС

Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались перед заседанием ШОС

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В столицу Киргизии прибыли представители 17 государств и шести международных организаций.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели короткую беседу перед началом заседания совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили РИА Новости.

Российский лидер и глава Китая вместе вышли в зал конгресс-центра «Ырыс Ордо», где уже находился Моди. Премьер-министр Индии поприветствовал их рукопожатиями, после чего лидеры стран ненадолго пообщались «на ногах».

Встреча состоялась перед началом торжественной церемонии фотографирования участников саммита ШОС.

Владимир Путин принимает участие в мероприятиях Совета глав государств — участников объединения.

Саммит ШОС проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо», где представители стран обсуждают актуальные вопросы и развитие взаимодействия в регионе. В 2026 году Киргизия председательствует в ШОС, поэтому встреча проходит на ее территории.

В столицу республики прибыли делегации из 17 государств и представители шести международных организаций. Накануне официальных мероприятий Путин также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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