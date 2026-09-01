На Дальнем Востоке штурмом взяли квартиру, в которой истекала кровью женщина

Житель Южно-Сахалинска ударил знакомую ножом и удерживал ее в квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Житель Южно-Сахалинска ударил знакомую ножом, после чего заперся с ней в помещении.

Житель Южно-Сахалинска нанес своей знакомой пять ударов ножом, после чего удерживал ее в квартире. Освободить потерпевшую удалось после штурма квартиры. Об этом инциденте сообщила газета «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел 1 сентября в одной из квартир на улице Физкультурной. Сорокасемилетний мужчина удерживал там свою 44-летнюю знакомую. По данным следствия, фигурант нанес женщине пять ударов ножом, а затем заперся с ней в помещении. Освободить потерпевшую удалось после штурма квартиры.

В результате слаженных действий полиции и при силовой поддержке сотрудников СОБР злоумышленник был задержан. Он находится на допросе. Женщину доставили в больницу. Она жива. Подробной информации о ее состоянии и травмах нет.

Расследование продолжается. Полиция выясняет все детали случившегося, в том числе и то, что могло стать причиной агрессии задержанного.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция арестовала местную жительницу, которая напала с ножом на участкового. Сотрудник правоохранительных органов приехал к задержанной, чтобы доставить ее в отдел в качестве свидетеля. Однако та оказала сопротивление.

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