Особый уровень доверия: Песков оценил отношения Путина и Жапарова

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Российский лидер находится в столице Киргизии, где принимает участие в саммите ШОС.

Между президентом России Владимиром Путиным и лидером Киргизии Садыром Жапаровым установились по-настоящему дружеские и конструктивные взаимоотношения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Номад ТВ».

«У них прекрасные отношения, у них дружеские отношения, рабочие отношения и очень доверительные. И это, наверное, то, что действительно заслуживает самой высокой оценки», — отметил он.

Песков особо выделил, что наличие такой тесной связи на высшем политическом уровне выступает мощным стимулом для развития взаимодействия между странами во всех без исключения сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер принимает участие в мероприятиях Совета глав государств — участников объединения.

Встреча проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо», где лидеры стран обсуждают актуальные вопросы и развитие взаимодействия в регионе. В 2026 году Киргизия председательствует в ШОС и выступает принимающей стороной саммита.

В Бишкек прибыли делегации из 17 государств и представители шести международных организаций. Накануне официального начала заседаний Путин также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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