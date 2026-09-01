Кровавая драма в Мытищах: актер расправился с женой из-за ее желания развестись

В Мытищах актер расправился с женой из-за ее желания развестись

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Женщина также обвиняется в убийстве супруга.

В подмосковных Мытищах актер местного театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф нанес своей супруге Евгении 29 ножевых ранений после того, как она отправила ему сообщение о намерении расторгнуть брак. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы, оглашенные в ходе судебного заседания.

Трагедия произошла накануне дня, когда женщина планировала подать заявление о разводе. Тела обоих супругов с колото-резаными ранами были обнаружены в их общей квартире в апреле 2026 года.

Мытищинский городской суд рассматривает уголовные дела в отношении обоих участников инцидента, которые посмертно обвиняются в убийстве друг друга.

Смерть Евгении, работавшей заведующей гримерным цехом, наступила мгновенно в результате повреждения правого легкого и обширной кровопотери.

Мать погибшей рассказала следствию, что обстановка в семье начала накаляться еще в январе 2026 года. Причиной разлада стали финансовые проблемы. Бенграф зарабатывал немного, и семья постоянно испытывала материальные трудности.

Супруга приняла решение о расставании, мотивируя это эмоциональной нестабильностью мужа и его неспособностью обеспечить семью. Кроме того, актер отличался болезненной ревностью и угрожал совершить суицид, если жена от него уйдет.

Трагедия разыгралась в ночь на 19 апреля после того, как вечером Евгения отправила мужу сообщение о предстоящем разводе. Когда Бенграф пришел домой, между ними вспыхнула ссора.

Соседи, услышавшие крики за стеной, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Прибывшим на место спасателям пришлось применять кувалду, чтобы вскрыть запертую изнутри дверь.

В коридоре квартиры были найдены погибшие супруги.

Следственный комитет Московской области продолжает разбирательство, в рамках которого Евгения Бенграф также посмертно проходит обвиняемой по делу об убийстве.

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