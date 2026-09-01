В Россию начнут поставлять обновленные Ан-2 с 2028 года

Фото: Романенко Эрик/ТАСС

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Переход на отечественный двигатель должен стать следующим этапом развития проекта модернизированного самолета.

Поставки модернизированных самолетов Ан-2 в Россию могут стартовать в 2028 году. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), передает ТАСС.

Эксперт озвучил планы министерства промышленности и торговли России. Согласно представленной информации, ведомство подтвердило готовность обеспечить отечественный рынок обновленными самолетами. Уже с 2027 года начнутся отгрузки бортов со старыми силовыми установками, а через два года планируется переход на полностью отечественный двигатель ВК-800.

«Я говорил с Минпромторгом. Они говорят о том, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800. Вы знаете, не могу сказать, что мне кажется этот выход идеальным, потому что немножко обидно, что мы 60–80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся», — рассказал Юрий Трутнев.

Несмотря на определенный скепсис относительно возраста воздушного судна, вице-премьер подчеркнул важность использования имеющихся инструментов при отсутствии альтернатив от конструкторов. По словам Трутнева, не стоит останавливать разработку принципиально новых легких судов.

Параллельно с развитием проекта ВК-800 в России ведутся работы над другими силовыми установками для малой авиации. В частности, корпорация «Ростех» ранее информировала о создании документации и макета турбовинтового мотора ВК-1600С.

Данный агрегат, оснащенный современной цифровой системой управления FADEC, в перспективе также должен найти применение на самолетах типа Ан-2 и Ан-3.

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