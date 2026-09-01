В Польше сгорел завод дронов для ВСУ

Фото, видео: Jakub Kaczmarczyk/ТАСС; 5-tv.ru

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Приоритетной является версия о поджоге.

В Польше сгорел завод, который обеспечивал Украину беспилотниками. Приоритетной является версия о поджоге. Местные СМИ сообщают, что перед пожаром на объект пробрался неизвестный в маске. Предприятие отправляло Киеву барражирующие боеприпасы и разведывательные дроны на миллионы долларов в год. Эту продукцию успешно сбивают наши системы ПВО.

Тем временем европейские союзники усиливают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты для комплексов Patriot.

Вопрос станет главной темой на встрече министров обороны и иностранных дел стран ЕС. По данным Bloomberg, Мадрид и Афины имеют одни из крупнейших запасов среди европейских партнеров Киева. При этом у значительной части ракет срок эксплуатации подходит к концу. Ключевые спонсоры Зеленского, предлагают трехстороннюю схему с участием Норвегии. Она выкупит припасы за собственные деньги и затем передаст их ВСУ.

Афины отказываются сокращать арсеналы из-за многолетнего геополитического противостояния с Турцией. А Испания и так утвердила пакет военной помощи Киеву на миллиард евро, в который Patriot не входят.

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