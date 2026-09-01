Трутнев: европейцы проявили большой интерес к ВЭФ–2026

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Западные страны не игнорируют крупнейшее деловое событие, несмотря на внешнеполитическую ситуацию.

Западные страны не игнорируют крупнейшее деловое событие Дальнего Востока, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Делегаты из государств Европы принимают активное участие в работе XI Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину рассказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на полях форума.

Он подчеркнул, что иностранным гостям крайне интересно происходящее на площадках форума, и российская сторона готова к конструктивному взаимодействию.

«Они все здесь. Вот у нас в прошлом году — я считаю, что он был „урожайным“ — было 75 стран. В этом году 80. Я, наверное, затруднюсь назвать крупную страну, которой нет на этом форуме. Им интересно. Сказать честно, интересно и нам. Мы ни от кого не отворачиваемся, мы готовы продолжать работать вместе», — отметил Трутнев.

Помимо международной повестки, на полях форума обсуждаются важные внутренние реформы для ускорения развития региона. По словам Трутнева, речь идет и о поддержке компаний, которые находятся на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что в скором времени будет доложено о Единой территории опережающего развития. Он указал, что это принципиально «новая оболочка, которая создает возможности для развития всех регионов не выборочно, а площадным способом».

Как ранее писал 5-tv.ru, одиннадцатый по счету ВЭФ стартовал во Владивостоке 1 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета и продлится четыре дня.

Ожидается, что по итогам мероприятий объем заключенных контрактов может достичь рекордных показателей.

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