Над Ленинградской областью уничтожены 44 украинских беспилотника

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Глава региона Александр Дрозденко рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ.

В ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, в небе над регионом уничтожены 44 вражеских дрона.

«На данный момент в Ленинградской области сбито 44 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона в мессенджере МАКС.

Он добавил, что в результате атаки беспилотников были повреждены объекты в портовой зоне Усть-Луга, кроме того, зафиксировано возгорание. На месте уже работают экстренные службы. Подробности о последствиях уточняются. Дрозденко не заявил о возможных жертвах и пострадавших.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 30 августа силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. В небе над регионом были перехвачены и уничтожены 42 дрона. В результате удара в промзоне в городе Кириши начался пожар.

Накануне средства ПВО уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Свердловской, Орловской, Смоленской и Тульской областями. Также воздушные цели поражали в столичном регионе и Крыму. Еще несколько беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

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