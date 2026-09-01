Престижно, но сложно: молодежь не хочет работать в креативной индустрии

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

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О складывающемся «барьере» свидетельствует проведенный специалистами опрос.

Молодые россияне проявляют интерес к профессиям креативной индустрии, однако связать свою жизнь с этой сферой не спешат. Об этом сообщил на ВЭФ-2026 генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения (ВЦИОМ), председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.

По его словам, о складывающемся «барьере» свидетельствует проведенный специалистами опрос.

«Престижность растет, готовность работать — нет. 69% россиян считают работу в креативных индустриях престижной. Притом более молодые россияне — большее количество: 74% считают, что престижно работать в креативных индустриях. А хотели бы работать — говорят «да» только 39%». Итак, престижно вроде бы, но работать не хотят», — сказал он.

Как отметил Абрамов, основная причина нежелания работать заключается в том, что молодые россияне уверены: креативная индустрия — это исключительно творчество.

«Они не знают, что на самом деле это достаточно большой цех из различного рода других профессий», — указал гендиректор ВЦИОМ.

Абрамов подчеркнул: креативность — сфера экономики, где нужны специалисты самого разного профиля.

«И профильное образование должно соединять и творчество, и предпринимательские навыки. Творцам будущим необходимы компетенции в коммерциализации идей, привлечении инвестиций, управлении интеллектуальной собственностью. Человек креативный — это человек мечтающий. Без ориентации на конструирование нового, творческого „искра“ и дальнейший креативный процесс практически невозможны. Но ценность мечты и творческая самореализация, безусловно, являются существенными мотиваторами для молодых людей. Программы развития участников креативной экономики могут опираться именно на эти драйверы», — заявил он.

Абрамов предупреждает: низкая информированность о креативных индустриях сужает воронку для попадания в этот кластер. В результате сфера может терять потенциальные кадры.

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