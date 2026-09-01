Суд присяжных Лас-Вегаса признал Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Goshorn / MediaPunch

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Вынесен вердикт по делу, которое оставалось нераскрытым почти 30 лет.

Суд присяжных Лас-Вегаса признал бывшего главаря банды Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса виновным в убийстве легендарного американского рэпера Тупака Шакура (также известен как 2Pac и Makaveli, при рождении Пэриш Лесэйн Крукс. — Прим. ред.). Об этом сообщает агентство Reuters. 63-летнему Дэвису, который не признал вину, грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Дэвис был лидером уличной банды Southside Compton Crips, враждовавшей с бандой Mob Piru, связанной с Шакуром. Его обвинили в том, что он руководил группой людей, убивших 25-летнего Шакура в отместку за избиение своего племянника.

Инцидент произошел 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. По версии обвинения, Кеффи Ди и трое других мужчин отправились на поиски Шакура, а когда обнаружили машину исполнителя, один из них открыл огонь. Имя стрелка так и не назвали, но по законам Невады Дэвиса можно обвинить в убийстве, даже если он не стрелял.

Полиция долго подозревала его, но улик было недостаточно. Ключевыми доказательствами стали его рассказы в СМИ и мемуары. Защита настаивала, что это была лишь «пустая бравада». Убийство Шакура в 1996 году стало одним из самых громких преступлений в истории музыки и усилило агрессивный имидж хип-хопа в эпоху противостояния Восточного и Западного побережья.

Дэвис заявил, что намерен обжаловать вердикт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спустя 34 года установили личность женщины, найденной мертвой в Калифорнии в 1992 году. Погибшей оказалась 26-летняя Лидия МакУортер из Техаса — последняя неустановленная жертва серийного преступника Кита Джесперсона.

Дальнобойщик признался в расправе, но не смог назвать имя — он знал несчастную только как «Клаудию». Личность подтвердили с помощью ДНК-анализа и генетической генеалогии, решающим стал образец сестры погибшей. Джесперсон, прозванный «Убийцей со счастливым лицом», отбывает несколько пожизненных сроков.

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