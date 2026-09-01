«Подстрекатель к войне»: Фридриха Мерца освистали на курорте Кюлунгсборн

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

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Толпа встретила канцлера гневными выкриками, его выступление было отменено.

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с враждебной реакцией сограждан во время посещения курорта Кюлунгсборн в земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщают журналисты агентства DPA.

По их данным, глава правительства подошел к предвыборному стенду Христианско-демократического союза, чтобы пообщаться с горожанами через ограждения, однако часть собравшихся встретила его свистом и оскорбительными выкриками.

Среди прочего в адрес Мерца звучали слова «Подстрекатель к войне», «Пиноккио», а также эмоциональные требования об отставке. Из-за инцидента запланированный пресс-подход канцлера отменили.

До этого политик успел посетить местный ресторан, где съел традиционный бутерброд с рыбой и назвал его «превосходным». Однако удовольствие продлилось недолго — после краткой попытки общения с местными жителями Мерц спешно покинул мероприятие.

В ближайшее время он отправится в Саксонию-Анхальт, где 6 сентября пройдут выборы в ландтаг. Региональные выборы в Мекленбурге — Передней Померании состоятся 20 сентября.

Это не первый случай, когда канцлера встречают негативно. 22 августа его освистали в общине Хюртгенвальд, где он посетил место крупного лесного пожара. Согласно опросу INSA (Institut für neue soziale Antworten, «Институт новых социальных ответов». — Прим. ред.) для газеты Bild, Мерц занимает последнее место в рейтинге ведущих политиков Германии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Фридрих Мерц вступил в полемику с участницей телепередачи на канале RTL, обвинившей его в нарушении присяги. Педиатр из Нижней Саксонии заявила, что решения властей по сокращению расходов на здравоохранение противоречат обязательствам канцлера служить народу. Он назвал подобные высказывания личной дискредитацией и обвинил собеседницу в неконструктивной критике.

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