Артиллеристы разбили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» поразил цель осколочно-фугасными снарядами.

Артиллерийский расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» на харьковском направлении уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.

Военнослужащие 288-й гвардейской артиллерийской бригады применили 152-мм гаубицу, поразив цель осколочно-фугасными снарядами. После выполнения задачи замаскировали САУ.

С начала СВО артиллеристы группировки «Запад» выполняют широкий спектр задач: поражение живой силы, техники, командных пунктов, наблюдательных постов. Также бойцы ведут контрбатарейную борьбу, осуществляют поддержку наступательных действий сухопутных подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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