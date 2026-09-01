Министр сухопутных войск США подал в отставку на фоне разногласий в Пентагоне

Фото: www.globallookpress.com/ Andrew Thomas; 5-tv.ru

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Его уход с поста мог стать следствием затянувшегося конфликта с главой американского оборонного ведомства Питом Хегсетом.

Министр сухопутных войск США Дэниэл Дрисколл подал в отставку после месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом. Конфликт был связан, в том числе, с управлением ведомством, увольнением многих высокопоставленных офицеров сухопутных войск, а также с позицией по войне с Ираном. Об этом сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В Белом доме высоко оценили работу уходящего министра. Представитель администрации Анна Келли заявила, что Дрисколл «был крайне эффективным в продвижении повестки президента Дональда Трампа» и проявил «выдающиеся лидерские качества во время исторических военных операций», а также участвовал в переговорах между Россией и Украиной.

«Сухопутные войска США в настоящее время сильны как никогда благодаря его работе», — приводит издание слова Келли.

Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни. Ранее телеканал NBC сообщал, что министр планирует уйти в отставку в сентябре, хотя администрация Трампа рассчитывала, что он останется на посту до конца года. Его уход грозит управленческим вакуумом в армии США на фоне войны с Ираном.

Эксперты допускают, что близость Дрисколла к Белому дому может означать скорое новое назначение.

В ноябре 2025 года Трамп включил Дрисколла в делегацию по урегулированию на Украине, а в феврале 2026 года он участвовал в трехсторонних переговорах в Женеве. Весной при его участии американская армия начала операцию «Эпическая ярость» против Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранские военные нанесли удары по американским авиабазам в Иордании. Целями стали инфраструктура, ремонтные мастерские и позиции истребителей на базах «Король Хусейн» и «Аль-Азрак». Операцию провели в ответ на атаку США на иранский остров Ларак.

В Иордании заявили, что ПВО перехватила восемь ракет. Накануне американские военные поразили две пусковые установки на иранском острове, объяснив это превентивными мерами из-за возможной ракетной угрозы со стороны Тегерана.

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