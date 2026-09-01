«Люблю и восхищаюсь»: Волкова поздравила свою экранную свекровь с днем рождения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; Instagram*/ volkovihome; 5-tv.ru

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Актрисы вместе снимались в сериале «Воронины» и сохранили дружбу. А еще наравне сплясали на праздничном мероприятии.

Актриса Екатерина Волкова, известная зрителям по сериалу «Воронины», поздравила свою экранную свекровь с днем рождения. Анне Фроловцевой, которая сыграла роль Галины Ивановны, исполнилось 78 лет. Артистки, судя по видео в соцсетях, танцевали на празднике как в последний раз под хиты Ирины Аллегровой, и именинница не уступала в энергичности молодой коллеге.

«Поздравляю немного с опозданием, только вышла с праздника моей любимой Анны Васильевны. И знаете что? Я очень хочу в свои 44 зажигать так же, как она в 78! Дай бог вам крепкого здоровья, счастья и еще много таких же ярких праздников! Спасибо вам за ваш невероятный оптимизм, энергию и умение наслаждаться жизнью. Люблю и восхищаюсь! Ура», — написала Волкова.

В сериале «Воронины», который выходил с 2008 по 2019 год, героиня Волковой Вера — жена, домохозяйка и мать троих детей. Фроловцева сыграла ее свекровь — Галину Ивановну Воронину, пенсионерку, бывшую учительницу музыки, которая постоянно вмешивается в дела семьи и считает, что всегда знает, как лучше. Именно этот образ назойливой, но любящей свекрови принес актрисе всенародную любовь.

В прошлом году, поздравляя Фроловцеву, Волкова подчеркивала, что в реальной жизни Анна Васильевна — полная противоположность своему экранному образу, она человек редкой доброты, который никогда не нарушает чужих границ и дает советы только тогда, когда об этом просят.

Фроловцева стала известна на всю страну именно благодаря роли в «Ворониных», хотя к тому моменту она уже была опытной артисткой. Она родилась в Москве в трудные послевоенные годы, с детства мечтала стать актрисой, но с первого раза не поступила в театральное училище. Чтобы прокормить себя, работала перфораторщицей на ЭВМ, сторожем и уборщицей, параллельно снимаясь в массовке на «Мосфильме» в таких картинах, как «Золотой теленок» и «Щит и меч».

В 1972 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, работала в Московском областном театре имени Островского, в Москонцерте, Московском театре «Сфера» и других. В 1990-х на экранах почти не появлялась, но позже снялась в эпизодах картин «Остановка по требованию», «Парниковый эффект», «Все умрут, а я останусь», «Синие ночи» и «Папины дочки». В 2008 году актрису пригласили на кастинг «Ворониных» и она получила свою первую главную роль — в 60 лет.

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