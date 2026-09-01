На птичьих правах: россияне понесли кур в МФЦ из-за новых правил

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Владельцев более десяти птиц обязали их регистрировать.

Знаменитая поговорка про то, что цыплят считают по осени, похоже, получила вполне буквальное продолжение. Теперь в России действительно начали считать кур. Только не во дворе, а в МФЦ. Новые требования Россельхознадзора вступают в силу, и некоторые владельцы решили не ждать последнего дня: домашних птиц понесли на регистрацию лично. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко в этом убедилась.

Столько куриц в соцсетях не было никогда. С ними проводят совещания, выдают им паспорта. Все из-за постановления, принятого и курам на смех, и их хозяевам. Итак, если в подсобном хозяйстве больше десяти птиц — кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов или страусов — по новым правилам, их нужно обязательно поставить на учет с 1 сентября.

Если раньше единственным документом у этих птиц были максимум клювы и перья, то сейчас их хозяева будут обязаны получить своего рода паспорта. Если этого не сделать, то, конечно, они будут свободными, но в некотором смысле все-таки нелегальными птицами.

Судя по постановлению, на птиц нужно предоставить данные. Что-то наподобие анкеты: порода, пол, возраст, данные о родителях и месте содержания. А после регистрации еще нужно получить табличку на сарай или курятник — с уникальным номером. И все это не бесплатно.

Все бы яйца выеденного не стоило — дачники вообще пропустили нововведения мимо ушей. А вот блогеры на волне хайпа потащили своих несушек в МФЦ.

Курицы нынче стали модными, особенно — необычные. Видео с курами, которые несут пусть и не золотые, зато разноцветные яйца, набирают миллионы просмотров.

Птицеводами заделались и звезды — например, блогер-миллионник Оксана Самойлова и заслуженная артистка России Елена Ваенга. И всем им тоже придется регистрировать своих курочек. Правда, не в МФЦ, а в районной ветслужбе, специалисты которой вносят сведения о животных в федеральную информационную ветеринарную систему.

Владельцы домашних птиц пока не понимают, как будут осуществлять контроль за новыми правилами, кто будет считать цыплят и когда. Ведь получается, если птиц девять — никому до них нет дела.

«Курица в деревне — это расходный материал. То есть, ну вот они ходят, вот сегодня вечером брат приедет, петухом будет одним меньше», — объясняет владелец хозяйства Олег Родивидов.

А если вдруг вчера кур было девять, а сегодня — 15, или наоборот, то в течение пяти дней нужно об этом сообщить в ветеринарные службы региона.

«Штрафы — это первый раз от 500 до 1000 рублей. Все равно это накладно для той же бабушки-пенсионерки, которая там является владельцем десяти гусей», — заявил ветеринар, руководитель приюта для диких животных и птиц Карен Даллакян.

Но те, кто за новые правила, исключительно чиновники — говорят только о ветеринарной безопасности. Им нужно видеть, сколько птицы, какой, у кого и как она содержится.

«Беспокоятся о том, чтобы болезни не распространялись. Вот я думаю, только из-за этого», — отметил фермер Александр Почепцов.

Впрочем, крупные фермеры об этом знали и уже всех зарегистрировали. А те, кто выращивает для себя, — об этом даже и не думали. Но курица — не птица, а закон — есть закон.

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