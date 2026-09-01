Общие интересы: Силуанов и Бессент обсудили сотрудничество РФ и США

Фото, видео: © Getty Images/Melissa Sue Gerrits / Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министры провели встречу в рамках G20.

Антон Силуанов провел встречу со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. На опубликованном фото они в Эшвилле, где проходит заседание министров финансов и управляющих центробанками «Большой двадцатки».

В нашем Минфине вечером раскрыли детали переговоров России и США. Силуанов и Бессент обсудили вопросы взаимодействия по профильному направлению, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона в рамках «Группы двадцати». Западные СМИ, в частности Fox Business, сообщили, что на встрече Бессент продвигал мирный план Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов.

О переговорах Силуанова и Бессента высказался сам Дональд Трамп. Он заявил, что надеется, что из этой встречи «что-то получится».

Отметим, что визит Антона Силуанова на саммит в США стал первым с 2022 года.

Ранее, как писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. По его словам, стороны согласовывают дату визита представителей Вашингтона на Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.