Друзья и партнеры: Путин провел четыре встречи в первый день саммита ШОС

Путин провел четыре встречи в первый день саммита ШОС в Бишкеке

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Ковалев; 5-tv.ru

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Президент РФ обсудил двустороннее сотрудничество с лидерами Китая, Индии, Узбекистана и Казахстана.

Пока Киев избегает неудобных вопросов, Москва продолжает укреплять отношения с ключевыми центрами силы. В Бишкеке на саммите ШОС собрались главы ведущих государств, чтобы обсудить темы, от которых напрямую зависит вся мировая политика. Владимир Путин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. О чем договорились лидеры и какие сигналы прозвучали на полях саммита — услышал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Одна из самых долгожданных и ожидаемых встреч саммита ШОС — переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди. Вот как много людей собралось для этого в зале», — продемонстрировал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Многочисленные индийские журналисты, даже когда лидеры пожали друг другу руки и сели, продолжали занимать свои места.

Слишком много к этим переговорам внимания. И по толстой коричневой папке, что Моди принес с собой, сразу стало понятно: разговор предстоял обстоятельный, и есть, о чем говорить.

«Российско-индийские отношения продолжают укрепляться на принципах особо привилегированного стратегического партнерства. Безусловно, уважаемый господин премьер-министр, этому способствует ваше личное внимание к развитию российско-индийских отношений, и сложившиеся между нами не только деловые, но и очень добрые личные, дружеские отношения, за что я вам очень благодарен», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Товарооборот между странами после небольшого снижения уже прибавил 2,6%. Россия и Индия тесно сотрудничают в самых разных сферах: медицина, машиностроение, оборонная промышленность. Успехи в совместном укрощении мирного атома — страны вместе работают над проектом АЭС «Куданкулам» — позволяют думать о новых проектах, станциях малой мощности.

«Тема такая модная, извините за это слово, и, пожалуй, в каждой второй ядерной стране есть презентации о реакторах малой мощности и рекламные материалы. Но только мы строим реакторы малой мощности фактически конвейерным путем», — указал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Совместная работа России и Индии — только одна из причин, почему за этой встречей следит весь мир. И другая — инициативы лидеров. Моди выступил за мир между Россией и Украиной.

«Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир», — подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.

И это не первая мирная инициатива на саммите. Накануне стало известно, что на предстоящей с Путиным встрече Эрдоган предложит Турцию в посредники.

«Турция всегда изъявляла — она методично заявляет о своей готовности способствовать мирному процессу. Это уже происходит на протяжении многих лет», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А нам в этом вопросе вообще посредники нужны еще?» — поинтересовался корреспондент «Известий».

«Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад, но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников», — ответил Песков.

Путин на встрече проинформировал индийского премьера о ходе СВО. Да и всем участникам ШОС хорошо известна позиция России по мирным переговорам. Но саммит нужен как раз для того, чтобы разговаривать откровенно — для этого Путин и прилетел.

«Эти круглые желтые шарики, которыми угощали Путина у трапа, — баурсак — традиционное местное мучное, аналог хлеба с солью. Российский президент пробовал его находу. Слышно, как кто-то объяснил это простым словом: торопимся», — прокомментировал корреспондент.

Первая встреча — с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Фундамент двусторонних отношений будет только укрепляться, и мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

И сразу важная новость.

«Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным», — сообщил Путин.

«Продление этого безвиза на долгосрочную перспективу позволит и нашему, и китайскому бизнесу выстраивать на долгосрочной основе все маршруты. Это, конечно, очень мощный импульс для дальнейшего движения вперед», — пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Убирает один из барьеров?» — задал вопрос корреспондент.

«Да, один из ключевых барьеров, на самом деле», — подтвердил Решетников.

Они именно для этого и собрались — чтобы преодолевать барьеры. Поэтому уже в первый день — точнее вечер — у Путина четыре встречи: после Китая и Индии, глава Узбекистана, затем переговоры с казахстанским президентом.

«У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу и поговорить», — сказал на встрече Путин.

«Будем работать с российским государством, великим российским государством в том же темпе, с той же динамикой и с той же искренностью», — заверил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Шанхайской организации сотрудничества, среди создателей которой и Россия, и Китай, в этом году 25 лет. К юбилейному саммиту приурочили церемонию открытия Всемирных игр кочевников.

Красочно, ярко, масштабно. Путин лично поприветствовал всех участников. И особенно российскую команду. На этих соревнованиях она, конечно, выступает со своим флагом и гимном.

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