«Сентябрь может многое изменить»: Зеленский о переговорах с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером по конфликту на Украине

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Стороны обсудили дату визита представителей президента США на Украину.

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны сейчас уточняют дату визита представителей Вашингтона на Украину.

«Диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы говорим об определении даты визита на Украину», — написал Зеленский.

Он также отметил, что проинформировал собеседников об изменениях в ситуации на фронте.

«Сентябрь может многое изменить», — полагает Зеленский.

Ранее, как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности проведения трехстороннего саммита России, США и Украины только для фиксации достигнутых договоренностей. Он подчеркнул, что речь идет о сложном процессе с множеством деталей, а не о простой сделке.

Москва сохраняет открытость к переговорам, но необходимых предпосылок для этого пока нет — Киев не проявляет готовности к урегулированию.

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