«Сентябрь может многое изменить»: Зеленский о переговорах с Уиткоффом и Кушнером
Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером по конфликту на Украине
Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
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Стороны обсудили дату визита представителей президента США на Украину.
Глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны сейчас уточняют дату визита представителей Вашингтона на Украину.
«Диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы говорим об определении даты визита на Украину», — написал Зеленский.
Он также отметил, что проинформировал собеседников об изменениях в ситуации на фронте.
«Сентябрь может многое изменить», — полагает Зеленский.
Ранее, как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможности проведения трехстороннего саммита России, США и Украины только для фиксации достигнутых договоренностей. Он подчеркнул, что речь идет о сложном процессе с множеством деталей, а не о простой сделке.
Москва сохраняет открытость к переговорам, но необходимых предпосылок для этого пока нет — Киев не проявляет готовности к урегулированию.
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