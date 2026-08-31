Ушел из жизни лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин

Лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин умер в возрасте 34 лет

Фото: Instagram*/ hccheboksary

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Экс-голкиперу хоккейного клуба «Чебоксары» было 34 года.

В возрасте 34 лет скоропостижно скончался Денис Мотошин, известный российский хоккейный вратарь. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Чебоксары», за который он выступал в самые яркие сезоны своей карьеры. Причиной смерти стала остановка сердца.

«С именем Дениса Мотошина связаны самые яркие сезоны нашей команды: выход в финал Кубка Федерации (сезон-2017/18) и бронзовые награды в сезоне-2018/19. Он был основным вратарем и одним из творцов этих достижений. Прощание с Денисом состоится 1 сентября в Казани», — говорится в сообщении хоккейного клуба.

За время своей профессиональной карьеры Мотошин защищал ворота «Мордовии», пензенского «Дизеля», «Чебоксар» и саратовского «Кристалла». В 2019 году он был признан лучшим вратарем первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) в составе «Чебоксар».

Коллеги и болельщики выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 48-м году жизни скончался российский регбийный арбитр Алексей Брызгалин. Он начал играть в команде «Фили», позднее выступал за «Московских драконов» и «Тушино». Судейскую карьеру начал в 2006 году, через четыре года дебютировал на международных матчах. В 2021 году был признан лучшим регбийным арбитром России. Также с 2003 по 2022 год он руководил спортивной школой «Южное Тушино».

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