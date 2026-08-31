«Дорога с двусторонним движением»: Путин дал оценку сотрудничеству с Казахстаном
Путин: у РФ и Казахстана «дорога с двусторонним движением» почти во всех сферах
Фото: © РИА Новости/Петр Ковалев
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Москва и Астана активно развивают партнерские отношения практически по всем направлениям.
Россия и Казахстан активно развивают двусторонние отношения практически по всем направлениям сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
Лидеры провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам», — подчеркнул Путин.
Он особо отметил рост показателей товарооборота между двумя странами в 2026 году, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.
«Что меня особенно радует — это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентов из Казахстана обучаются в вузах России. В Омске открыт недавно совсем филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения», — указал Путин.
Токаев, в свою очередь, заявил, что Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана. По его словам, это отвечает интересам граждан.
В ходе встречи российский лидер также лично поздравил Касым-Жомарта Токаева с результатами выборов в парламент Казахстана и отметил, что они подтверждают поддержку курса президента республики на ее развитие.
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