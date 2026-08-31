Водители смогут предъявлять права и СТС инспектору ГИБДД через МАКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Новая возможность появится в мессенджере в ближайшие месяцы.

Водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в Минцифры России.

«Водительские права и СТС в МАКС можно будет предъявить наравне с бумажными документами», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в правила дорожного движения уже подписало правительство России. Техническую возможность показывать документы через МАКС планируют обеспечить в ближайшие месяцы.

При этом автомобилисты смогут по-прежнему пользоваться обычными документами, если электронный формат им неудобен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 марта 2027 года водителей с заболеваниями, которые могут мешать управлению машиной, будут направлять на внеочередное медосвидетельствование. На обследование дадут три месяца, и в это время права останутся действительными.

Если заболевание не подтвердится, водитель сможет продолжить пользоваться удостоверением без пересдачи экзамена.

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