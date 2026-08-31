Конкурсы и онлайн-курсы: что VK подготовила к новому учебному году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Проекты будут полезны школьникам, студентам, педагогам и даже родителям.

К началу учебного года VK запускает образовательные и развлекательные проекты для школьников, студентов, учителей и родителей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 1 по 15 сентября «Сферум» и МАХ проведут акцию «Начни учебный год с перемены». Школьники смогут выбрать музыку для звонка на перемену, проголосовав за одну из предложенных композиций в чат-боте МАХ. Результаты объявят 16 сентября, а выбранная мелодия в конце месяца будет звучать в школах в течение недели.

Кроме того, «Учи.ру» с 1 сентября запустит для родителей «Школоманию» — игровой проект об учебе и родительстве в мини-приложении в MAX. В сентябре и октябре пользователи смогут выполнять еженедельные задания, следить за успехами ребенка, предлагать ему дополнительную практику и получать призы.

Также 12 сентября «Сферум» и «Учи.ру» проведут онлайн-конференцию «Школа без слез: как пережить учебный год и остаться дружной семьей» с участием психологов.

К 1 сентября «ВКонтакте» и «VK Праздники» подготовили клипы о школьных воспоминаниях и начале учебного года, а также плейлист с видео lo-fi для занятий.

В «Одноклассниках» стартовал «Народный учебник». Пользователи могут поделиться своими жизненными уроками и советами. Лучшие цитаты соберут в видеоролик, который 1 сентября покажут на главной странице платформы.

«VK Музыка» совместно с изданием для родителей НЭН подготовила аудиоподборку для школьных будней. В нее вошли песни, загадки, короткие истории и сказки из раздела «Детям». Кроме того, проект Hi-Tech Mail «Гаджеты для школьников» выпустил материалы для детей, которые расскажут о том, как технологии помогают познавать новое быстрее и легче.

Также VK и Российская детская клиническая больница открыли компьютерный класс для детей, которые проходят длительное лечение и реабилитацию.

Кроме того, как ранее писал 5-tv.ru, для студентов VK Education организует более 100 бесплатных образовательных программ по IT, digital и креативным направлениям. Участников ждут курсы, проектная практика и новые форматы обучения на базе вузов. В этом году также впервые появятся программы для учащихся колледжей и практический курс для преподавателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.