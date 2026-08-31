Народный фронт передал военным медикам автомобили и оборудование для эвакуации раненых

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Народный фронт; 5-tv.ru

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В состав крупной партии помощи также вошли средства защиты, специальная одежда и готовое питание.

Народный фронт передал военным медикам в Ростове-на-Дону автомобили, средства защиты и оборудование для эвакуации раненых. Крупную партию помощи собрали в рамках проекта «Военным медикам» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

«С того момента, как мы три года назад инициировали сбор для военных медиков, удалось собрать уже более 850 миллионов рублей. Мы стараемся максимально оперативно отправлять ребятам необходимую технику, чтобы закрывать возникающие у них потребности в эвакуации», — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Военным медикам передали 20 автомобилей УАЗ «буханка» с комплектами защиты, три машины скорой помощи с противоосколочными одеялами и три багги. Техника предназначена для эвакуации раненых, перевозки специалистов и необходимых грузов.

В состав партии также вошли адаптивная госпитальная одежда, аксессуары для раненых, маскировочные комплекты и сети. Для эвакуации подготовили катамараны, носилки и специальные конверты. Кроме того, медикам передали готовое питание в реторт-пакетах.

Военный медик с позывным «Лука» отметил, что сейчас особенно важна техника для эвакуации. По его словам, из-за большого количества дронов машины не всегда могут подъехать непосредственно к линии боевого соприкосновения, поэтому медикам приходится преодолевать значительные расстояния с ранеными.

Переданная техника оснащена защитными решетками от дронов и противоосколочными одеялами. Как подчеркнул «Лука», автомобили неприхотливы и могут ремонтироваться в полевых условиях.

«Эта машина будет помогать эвакуировать и спасать жизни раненых бойцов и гражданского населения», — отметил «Лука».

На встрече также показали мобильный учебный комплекс для подготовки военнослужащих по оказанию первой помощи в полевых условиях. Его Народный фронт создал совместно с организацией «Архангел».

С помощью комплекса уже обучили более 15 тысяч военнослужащих в зоне СВО и свыше шести тысяч гражданских. Прицеп оснащен солнечной батареей, генератором и баком для воды на 100 литров. Развернуть учебный класс для занятий по тактической медицине можно примерно за десять минут.

Отдельной частью встречи стала история военнослужащей с позывным «Ника». Она рассказала, что любит творчество народного артиста России Александра Розенбаума. Музыкант, имеющий медицинское образование и опыт работы врачом скорой помощи, передал девушке подписанную гитару и слова поддержки.

За три года в рамках сбора «Военным медикам» при поддержке Минпромторга РФ Народный фронт передал более 360 автомобилей, 120 единиц мототехники, около двух тысяч носилок и волокуш, свыше тысячи медицинских рюкзаков и групповых аптечек, 33 лодки, более 20 конструкций для размещения госпиталей и свыше 56 тысяч медицинских расходников.

Сбор помощи военным медикам продолжается. На передовую передают автомобили, защитные комплекты, средства эвакуации и другое необходимое оборудование.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нижегородская область активно помогает участникам СВО и их семьям. Регион уже направил военнослужащим около 790 гуманитарных конвоев общим весом 5,2 тысячи тонн. Кроме того, на передовую отправляют беспилотники, в том числе произведенные предприятиями Нижегородской области.

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