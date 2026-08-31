Подозреваемый в убийстве школьника в ХМАО ранее мог расправиться с отцом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Однако это преступление, по предварительной информации, было совершено в другой стране.

Подросток, задержанный по подозрению в убийстве бывшего одноклассника в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, ранее вместе со старшим братом мог расправиться с собственным отцом. Об этом 5-tv.ru рассказала мать погибшего школьника Мария.

По словам женщины, подозреваемый учился вместе с ее сыном до седьмого класса, после чего уехал в другую страну. Именно там, как утверждает Мария, подросток и его старший брат убили отца.

«Там он со своим родным братом убил своего отца. Они вроде как расчленили даже его. А потом вернулись назад, остались жить в Ханты-Мансийске», — сказала она.

Женщина также рассказала, что старшему брату якобы оформили опеку над младшим.

Кроме того, Мария сообщила, что ее сын был отличником и соблюдал дисциплину. Он отправился в школу 27 августа за учебниками, а затем собирался встретиться с другом. Позже мальчик перестал отвечать на звонки.

Связавшись с другими родителями, женщина узнала, что сын приглашал друзей на шашлыки в заброшенное здание. По ее словам, школьники знали, что туда должен прийти его бывший одноклассник.

Родители обратились в полицию и начали поиски. Тело школьника с ножевыми ранениями обнаружили на втором этаже обесточенного здания на улице Сутормина. В соседнем помещении нашли его рюкзак и тетради.

Мария также обратила внимание на номер старшего брата подозреваемого, который был сохранен в телефоне ее сына.

«Якобы старший брат не при делах, но у моего сына в телефоне был его номер, он с ним зачем-то созванивался. Ему 27 лет, какие у них точки соприкосновения? Его контакт был у сына записан как «Никогда не брать трубку», — добавила женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве школьника признался в содеянном. По имеющейся информации, он рассказал правоохранителям, что во время конфликта нанес знакомому смертельные ножевые ранения.

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