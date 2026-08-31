Путин: Россия движется по пути урегулирования украинского конфликта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал усилия РФ.

Россия продолжает предпринимать усилия для завершения украинского конфликта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Индийский премьер подчеркнул важность мирного решения проблем и призвал продолжать движение в этом направлении.

«Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин, поблагодарив индийского премьера.

Моди отметил, что Индия поддерживает мирные усилия по украинскому урегулированию и намерена придерживаться этой позиции и в дальнейшем. По его словам, Москва и Нью-Дели регулярно обсуждают ситуацию вокруг Украины.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время встречи президент РФ проинформировал Моди о ходе специальной военной операции.

После переговоров Путин и Моди вместе приехали на открытие Всемирных игр кочевников. Лидеры прибыли на одном автомобиле Aurus, прошли по ковровой дорожке и сделали фотографии вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и его супругой Айгуль Жапаровой.

В Бишкек Путин прибыл 31 августа - для участия в саммите ШОС. Помимо встречи с премьер-министром Индии, на полях мероприятия российский лидер также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины, по словам Дмитрия Пескова, возможен только для закрепления договоренностей.

При этом Москва сохраняет открытость к переговорам, однако необходимых предпосылок для их проведения пока нет, так как Киев пока не хочет заниматься вопросами урегулирования.

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