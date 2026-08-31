Сын Петросяна не пойдет в первый класс
Сын Петросяна не пойдет в первый класс в этом году
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Начало школьной жизни в семье юмориста решили отложить еще на год.
Шестилетний сын народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой Ваган не пойдет в первый класс в этом году. Об этом жена юмориста рассказала в личном блоге.
«Нет, не пойдет. Именно поэтому мы проводим все эти дни в усадьбе, ведем настоящую дачную жизнь», — сказала она.
По словам Брухуновой, они планируют отдать Вагана в школу только в следующем году. При этом родители занимаются развитием сына. Мальчик посещает развивающие кружки и изучает иностранные языки.
Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. В марте 2020-го у пары родился сын, которого назвали Ваганом в честь отца артиста. Уже в октябре 2023 года в семье появилась дочь Матильда. О рождении девочки супруги рассказали публике не сразу — семейная фотография появилась в соцсетях только в марте 2024 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Петросян потратил около 4,8 миллиона рублей на двухнедельный отдых в Турции с женой и двумя детьми. Семья выбрала двухэтажную виллу с двумя спальнями площадью 502 квадратных метра в элитном отеле.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.