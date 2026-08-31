Сын Петросяна не пойдет в первый класс в этом году

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Начало школьной жизни в семье юмориста решили отложить еще на год.

Шестилетний сын народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой Ваган не пойдет в первый класс в этом году. Об этом жена юмориста рассказала в личном блоге.

«Нет, не пойдет. Именно поэтому мы проводим все эти дни в усадьбе, ведем настоящую дачную жизнь», — сказала она.

По словам Брухуновой, они планируют отдать Вагана в школу только в следующем году. При этом родители занимаются развитием сына. Мальчик посещает развивающие кружки и изучает иностранные языки.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. В марте 2020-го у пары родился сын, которого назвали Ваганом в честь отца артиста. Уже в октябре 2023 года в семье появилась дочь Матильда. О рождении девочки супруги рассказали публике не сразу — семейная фотография появилась в соцсетях только в марте 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Петросян потратил около 4,8 миллиона рублей на двухнедельный отдых в Турции с женой и двумя детьми. Семья выбрала двухэтажную виллу с двумя спальнями площадью 502 квадратных метра в элитном отеле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.