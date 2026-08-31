Кадышеву обошли по гонорарам: кто стал самым дорогим артистом лета

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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На концертном рынке вперед вырвался артист, знакомый публике еще с эпохи дискотек.

Народная артистка РФ Надежда Кадышева долго считалась одной из главных финансовых звезд российской сцены: стоимость ее выступления оценивали примерно в 20 миллионов рублей. Однако летом 2026-го лидерство, судя по оценкам представителей концертной индустрии, перешло к певцу Сергею Жукову и группе «Руки Вверх!». Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Промоутер Сергей Лавров ранее заявлял, что одно выступление Жукова якобы может стоить около 50 миллионов рублей. Сам певец такую сумму опроверг.

«Если бы это было правдой, я бы, наверное, уже летал на частном самолете. Поэтому спасибо, что меня ценят, спасибо этому промоутеру», — заявил Сергей Жуков.

При этом масштаб гастролей «Руки Вверх!» действительно впечатляет. Ожидается, что юбилейный тур группы посетят около полумиллиона зрителей. Значительные средства вкладываются и в постановку: декорации, свет и звук для концерта в каждом городе обходятся примерно в 30 миллионов рублей.

Спрос на Жукова и Кадышеву эксперты связывают в том числе с ностальгией. Их песни слушатели знают десятилетиями, а поход на концерт для многих превращается не только в музыкальное шоу, но и в возможность снова почувствовать атмосферу собственной молодости.

Впрочем, новое поколение уже составляет ветеранам серьезную конкуренцию. Певец Ваня Дмитриенко в 20 лет собрал около 70 тысяч зрителей в «Лужниках», став самым молодым российским артистом, которому удалось выступить на этой площадке с таким масштабом. Его корпоративные выступления оцениваются в пять–девять миллионов рублей, а в Москве сумма может доходить до десяти миллионов.

Еще один представитель более молодой сцены — Егор Крид. Он уже дважды собирал «Лужники», а стоимость его выступления на частном мероприятии начинается примерно от десяти миллионов рублей. При этом артист, как отмечается, соглашается далеко не на все предложения.

Лето 2026-го показало и возвращение моды на большие стадионные концерты. Жуков, Крид и Дмитриенко собирают десятки тысяч зрителей, однако проверенные временем хиты пока сохраняют сильные позиции. Кадышева остается одной из самых востребованных исполнительниц, но первое место в неофициальной финансовой гонке у нее, похоже, появился кому отнять.

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