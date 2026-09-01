Хруст с пользой: сколько соленых огурцов можно съесть без вреда

Диетолог Солнцева: в день можно есть не больше двух соленых огурцов

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Ферментированный продукт способен поддержать микрофлору, но увлекаться им не стоит.

Соленые огурцы могут быть не только привычной закуской, но и источником полезных для организма веществ. Во время засолки запускается ферментация с участием молочнокислых бактерий, а содержащаяся в овощах клетчатка сохраняется. При этом главным ограничением становится большое количество соли, рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru.

«Дело в том, что при засаливании огурцов происходят процессы ферментации с помощью молочнокислых бактерий, то есть, по сути, закваска, как и в случае квашеной капусты, а ферментированные продукты, действительно, полезны», — рассказала Татьяна Солнцева.

По словам специалиста, лактобактерии перерабатывают природные сахара овощей в молочную кислоту. Некоторые их штаммы также способны участвовать в образовании витаминов группы В, витамина К2 и короткоцепочечных жирных кислот. Благодаря этому ферментированные продукты могут благоприятно влиять на микробиоту кишечника.

Сохраняются в соленых огурцах и пищевые волокна. Нерастворимой клетчатки больше в кожуре, а растворимой, в том числе пектина, — в мякоти. Последняя в пищеварительном тракте приобретает гелеобразную структуру и способна уменьшать всасывание глюкозы и холестерина.

Однако есть такой продукт без ограничений врач не советует. В одном соленом огурце может содержаться около 2,5 грамма соли, а в малосольном — примерно один грамм. При этом рекомендуемый суточный максимум составляет пять граммов.

«Два соленых огурца — это уже суточная норма соли», — отметила врач.

Наименее ценными специалист назвала маринованные огурцы. Из-за использования уксуса в них не происходит полноценной ферментации, а в рецептуру часто входит сахар. При заливке горячим маринадом также разрушается часть витаминов.

Особенно осторожно с соленьями стоит быть людям с гипертонией, заболеваниями почек и склонностью к отекам. Ограничить их рекомендуется и при обострении гастрита, холецистита или панкреатита.

«Один огурчик не повредит, даже человеку с какими-то заболеваниями, но больше лучше не есть», — предупредила Татьяна Солнцева.

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